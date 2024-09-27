Пока одни белгородцы просят спасти их от ВСУ, другие пополняют список террористов

Posted 27 сентября, 15:30
Published 27 сентября, 15:30
Modified 27 сентября, 15:30
Updated 27 сентября, 15:30
Жители села Петровка Белгородского района просят защитить их от атак ВСУ. Они отметили, что дроны атакуют их дома и машины, караулят людей, собирающихся выезжать на работу, чтобы сбросить взрывные устройства.
Из-за непрекращающихся атак у жителей закончилась вода, которой можно было бы тушить пожары. При этом село не закрывали, несмотря на сложную оперативную обстановку.
Люди попросили организовать для них кордиор безопасности, чтобы те, кому удалось выехать из села, смогли забрать свои вещи. Глава Белгородского района Анна Куташова пообещала помочь в этом вопросе: как только решение найдут, о нём проинформируют жителей.
Но есть ещё одно село, где жители боятся оставаться, но и выехать не могут. Только 23 сентября там погибли три человека, а ещё четверо пострадали. Как ранее сообщили, село Архангельское Шебекинского округа в тот день обстреляли из танка: снаряд упал рядом с Натальей, которая в тот момент пыталась поймать связь, её внучкой и соседкой. Все они погибли. Рядом также стояла мама погибшего подростка и её девятимесячная дочь. Они получили ранения, пострадала и 11-летняя девочка.
Село в список опасных не включили, и никакие выплаты жителям не положены.
Ещё одна белгородка пополнила список экстремистов и террористов: в перечень включили волонтёра Надежду Россинскую, которая наиболее известна как Надин Гейслер. Её имя появилось на сайте Росфинмониторинга сегодня, 27 сентября.
Напомним, что белгородку задержали ещё в феврале текущего года из-за обвинений в пожертвованиях ВСУ и публичных призывах к деятельности против безопасности государства. Сама же Гейслер утверждает, что помогала только российским военным.
Девушке трижды продлевали срок нахождения в СИЗО — она пробудет в заключении минимум до 30 ноября.
Сама по себе сирена, утверждает психолог Анастасия Афанасенко, никак не вредит психике, однако она сигнализирует об опасности. То, насколько сильно ребёнка заденет этот звук, зависит от того, какой смысл он в него вкладывает. Чаще всего дети копируют реакцию взрослых, поэтому важно соблюдать спокойствие и научить ребёнка безопасному поведению и борьбе со стрессом.
Сам же ребёнок может привыкнуть и к слишком частому звучанию сирены, потому что дети проще приспосабливаются к изменениям. Поэтому они быстро перестают воспринимать сирену как что-то ужасное, но только в том случае, если нечто ужасное, последовавшее за сиреной, не коснулось их близких или их самих.
Подробнее — в материале Бел.Ру.
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