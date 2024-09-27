Пока одни белгородцы просят спасти их от ВСУ, другие пополняют список террористов

Но есть ещё одно село, где жители боятся оставаться, но и выехать не могут. Только 23 сентября там погибли три человека, а ещё четверо пострадали. Как ранее сообщили, село Архангельское Шебекинского округа в тот день обстреляли из танка: снаряд упал рядом с Натальей, которая в тот момент пыталась поймать связь, её внучкой и соседкой. Все они погибли. Рядом также стояла мама погибшего подростка и её девятимесячная дочь. Они получили ранения, пострадала и 11-летняя девочка.