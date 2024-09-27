Белгородскую волонтёрку Россинскую внесли в список террористов и экстремистов

Posted 27 сентября, 12:12
Published 27 сентября, 12:12
Modified 27 сентября, 12:14
Updated 27 сентября, 12:14
Волонтёра Надежду Россинскую, которая наиболее известна как Надин Гейслер, внесли в список экстремистов и террористов. Об этом стало известно сегодня, 27 сентября.
Белгородку арестовали ещё в феврале. Её обвиняют в сборе пожертвований для ВСУ. Однако сама девушка утверждает, что помогала только российским Вооружённым силам, а также мирным жителям, за что и попала на «Миротворец».
Кроме того, Гейслер подозревали в публичных призывах к деятельности против безопасности государства.
Россинской трижды продлевали нахождение в СИЗО. По последней информации, она останется там минимум до 30 ноября.
Напомним, что недавно в список террористов и экстремистов также внесли экс-сотрудницу администрации Белгорода Викторию Шинкарук, которую подозревают в пособничестве ВСУ в организации теракта. Стало известно, где могли устроить теракт.
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