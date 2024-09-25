«Состояние очень тяжёлое»: врачи — о пострадавших при обстреле юных белгородцах

Posted 25 сентября, 07:04
Published 25 сентября, 07:04
Modified 25 сентября, 07:04
Updated 25 сентября, 07:04
Двоих пострадавших детей в результате обстрела Архангельского и их маму с помощью санавиации госпитализировали в Москву. 11-летнюю девочку и годовалого мальчика поместили в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ).
Их состояние оценивают как очень тяжёлое, им помогает дышать аппарат ИВЛ. Вскоре девочке проведут операцию.
«Дети получили тяжёлые минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения, находилась на искусственной вентиляции легких. Сразу при поступлении им было проведено первичное обследование, в том числе компьютерная томография. Учитывая значительное поражение лёгких у мальчика, принято решение также перевести его на искусственную вентиляцию. Сейчас состояние детей оценивается как очень тяжёлое. По показаниям девочке хирурги выполнят экстренное оперативное вмешательство. Мальчик остается под наблюдением реаниматологов, в ближайшее время будет принято решение о дальнейшей тактике лечения», — объяснил руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Дмитрий Прометной.
Заведующий отделением травматологии и ортопедии РДКБ Александр Саутенко объяснил, что у девочки тяжёлая минно-взрывная травма. У неё повреждены обе ноги, есть большой дефект, на бёдрах — раны, а на голени — открытый перелом.
Всего на лечении в РДКБ находятся пятеро детей, пострадавших при обстрелах Белгородской области.