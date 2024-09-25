«Состояние очень тяжёлое»: врачи — о пострадавших при обстреле юных белгородцах

Заведующий отделением травматологии и ортопедии РДКБ Александр Саутенко объяснил, что у девочки тяжёлая минно-взрывная травма. У неё повреждены обе ноги, есть большой дефект, на бёдрах — раны, а на голени — открытый перелом.