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Posted 25 сентября, 07:04

Published 25 сентября, 07:04

Modified 25 сентября, 07:04

Updated 25 сентября, 07:04

Врачи федеральной клиники вокруг постардавшего ребёнка

«Состояние очень тяжёлое»: врачи — о пострадавших при обстреле юных белгородцах

25 сентября 2024, 07:04
Фото: пресс-служба РДКБ
Врачи федеральной клиники вокруг постардавшего ребёнка

Врачи оценили состояние пострадавших при обстреле Белгородской области детей

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Новости Белгорода
Годовалый мальчик и 11-летняя девочка вместе со своей мамой пострадали 23 сентября при обстреле села в Шебекинском округе. Дети находятся в очень тяжёлом состоянии, рассказали врачи московской детской больницы.

Двоих пострадавших детей в результате обстрела Архангельского и их маму с помощью санавиации госпитализировали в Москву. 11-летнюю девочку и годовалого мальчика поместили в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ).

Их состояние оценивают как очень тяжёлое, им помогает дышать аппарат ИВЛ. Вскоре девочке проведут операцию.

«Дети получили тяжёлые минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения, находилась на искусственной вентиляции легких. Сразу при поступлении им было проведено первичное обследование, в том числе компьютерная томография. Учитывая значительное поражение лёгких у мальчика, принято решение также перевести его на искусственную вентиляцию. Сейчас состояние детей оценивается как очень тяжёлое. По показаниям девочке хирурги выполнят экстренное оперативное вмешательство. Мальчик остается под наблюдением реаниматологов, в ближайшее время будет принято решение о дальнейшей тактике лечения», — объяснил руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Дмитрий Прометной.

Заведующий отделением травматологии и ортопедии РДКБ Александр Саутенко объяснил, что у девочки тяжёлая минно-взрывная травма. У неё повреждены обе ноги, есть большой дефект, на бёдрах — раны, а на голени — открытый перелом.

Всего на лечении в РДКБ находятся пятеро детей, пострадавших при обстрелах Белгородской области.

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