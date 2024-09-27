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Posted 27 сентября, 13:51

Published 27 сентября, 13:51

Modified 27 сентября, 13:53

Updated 27 сентября, 13:53

Торги по третьему этапу реконструкции набережной в Белгороде приостановили

Новой набережной в Белгороде не будет? Торги приостановили из-за жалобы

27 сентября 2024, 13:51
Фото: 1MI

Торги по третьему этапу реконструкции набережной в Белгороде приостановили

Сюжет
Госзакупки
Определение подрядчика третьего этапа благоустройства набережной Везёлки и Северского Донца приостановлено. На аукцион подала жалобу московская компания.

Строительная московская компания ООО «Экодом» подала жалобу на управление капитального строительства администрации Белгорода, которое выступило заказчиком электронного аукциона по благоустройству набережной рек Везёлка и Северский Донец. В тексте обращения сказано, что УКС не обеспечивает должную конкуренцию между участниками закупок, так как требует от претендентов наличие опыта, связанного с предметом контракта. Сейчас жалобу рассматривает Управление Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области.

Следует отметить, что, по данным СПАРК-Интерфакс, за почти четыре года своего существования ООО «Экодом» не участвовало ни в каких государственных контрактах. В ноябре 2023 года кредитор обращался к компании с намерением подать на банкротство. Бухгалтерская отчетность ООО «Экодом» за 2023 год имеет нулевые показатели, в то время как за 2022 чистая прибыль предприятия составила 142 тысячи рублей. Кроме того, сведения об адресе компании в ЕГРЮЛ признаны недостоверными.

Напомним, что тендер на поиск подрядчика появился на сайте госзакупок 9 сентября текущего года. Выделенный бюджет составил примерно 630 млн рублей. Заявки принимались до 25 сентября.

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#Анна Селищева#Экономика#Госзакупки#Белгород#Благоустроство#Строительтство#Набережная Везёлки
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