Новой набережной в Белгороде не будет? Торги приостановили из-за жалобы

Posted 27 сентября, 13:51
Published 27 сентября, 13:51
Modified 27 сентября, 13:53
Updated 27 сентября, 13:53
Строительная московская компания ООО «Экодом» подала жалобу на управление капитального строительства администрации Белгорода, которое выступило заказчиком электронного аукциона по благоустройству набережной рек Везёлка и Северский Донец. В тексте обращения сказано, что УКС не обеспечивает должную конкуренцию между участниками закупок, так как требует от претендентов наличие опыта, связанного с предметом контракта. Сейчас жалобу рассматривает Управление Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области.
Следует отметить, что, по данным СПАРК-Интерфакс, за почти четыре года своего существования ООО «Экодом» не участвовало ни в каких государственных контрактах. В ноябре 2023 года кредитор обращался к компании с намерением подать на банкротство. Бухгалтерская отчетность ООО «Экодом» за 2023 год имеет нулевые показатели, в то время как за 2022 чистая прибыль предприятия составила 142 тысячи рублей. Кроме того, сведения об адресе компании в ЕГРЮЛ признаны недостоверными.
Напомним, что тендер на поиск подрядчика появился на сайте госзакупок 9 сентября текущего года. Выделенный бюджет составил примерно 630 млн рублей. Заявки принимались до 25 сентября.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Грицков Евгений Викторович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел:
Телефон: +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email: [email protected] / [email protected]