Новой набережной в Белгороде не будет? Торги приостановили из-за жалобы

Следует отметить, что, по данным СПАРК-Интерфакс, за почти четыре года своего существования ООО «Экодом» не участвовало ни в каких государственных контрактах. В ноябре 2023 года кредитор обращался к компании с намерением подать на банкротство. Бухгалтерская отчетность ООО «Экодом» за 2023 год имеет нулевые показатели, в то время как за 2022 чистая прибыль предприятия составила 142 тысячи рублей. Кроме того, сведения об адресе компании в ЕГРЮЛ признаны недостоверными.