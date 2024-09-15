Количество пострадавших при вчерашних обстрелах белгородцев увеличилось

Posted 15 сентября, 08:24
Published 15 сентября, 08:24
Modified 15 сентября, 08:26
Updated 15 сентября, 08:26
Вчера, 14 сентября, два украинских дрона атаковали село Вознесеновка Шебекинского округа. В одном частном доме выбило окна и посекло фасад, а в другом домовладении пострадала кровля. На тот момент о пострадавших информации не было, однако утром 15 сентября стало известно об одной раненой жительнице.
По словам губернатора, женщина получила минно-взрывную травму и контузию. Медики оказали ей помощь на месте происшествия, от госпитализации жительница отказалась.
Всего за вчерашний день при обстрелах ВСУ пострадали пять человек, четверо из которых получили ранения из-за прилёта на трассу Шебекино — Белгород. Их всех разместили в горбольнице №2 Белгорода.
Ещё одна жительница скончалась в селе Безлюдовка. Женщина работала в палисаднике, когда случилось прямое попадание в её дом.
После вчерашних обстрелов в Шебекинском округе возникли крупные пожары. Спасатели тушили возгорания весь вечер и всю ночь. По данным Гладкова, работы будут продолжаться весь сегодняшний день.