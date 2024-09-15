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Posted 15 сентября, 08:24

Published 15 сентября, 08:24

Modified 15 сентября, 08:26

Updated 15 сентября, 08:26

Количество пострадавших при вчерашних обстрелах белгородцев увеличилось

Количество пострадавших при вчерашних обстрелах белгородцев увеличилось

15 сентября 2024, 08:24
Фото: 1MI
Сюжет
Обстрел
Дроны ВСУ атаковали два частных дома в селе Шебекинского округа. В результате обстрела ранения получила одна местная жительница. Вчера, 14 сентября, о ней губернатор не сообщал.

Вчера, 14 сентября, два украинских дрона атаковали село Вознесеновка Шебекинского округа. В одном частном доме выбило окна и посекло фасад, а в другом домовладении пострадала кровля. На тот момент о пострадавших информации не было, однако утром 15 сентября стало известно об одной раненой жительнице.

По словам губернатора, женщина получила минно-взрывную травму и контузию. Медики оказали ей помощь на месте происшествия, от госпитализации жительница отказалась.

Всего за вчерашний день при обстрелах ВСУ пострадали пять человек, четверо из которых получили ранения из-за прилёта на трассу Шебекино — Белгород. Их всех разместили в горбольнице №2 Белгорода.

Ещё одна жительница скончалась в селе Безлюдовка. Женщина работала в палисаднике, когда случилось прямое попадание в её дом.

После вчерашних обстрелов в Шебекинском округе возникли крупные пожары. Спасатели тушили возгорания весь вечер и всю ночь. По данным Гладкова, работы будут продолжаться весь сегодняшний день.

Шебекино до сих пор горит: что известно о возгораниях и есть ли угроза для жителей?
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