Количество пострадавших при вчерашних обстрелах белгородцев увеличилось

Вчера, 14 сентября, два украинских дрона атаковали село Вознесеновка Шебекинского округа. В одном частном доме выбило окна и посекло фасад, а в другом домовладении пострадала кровля. На тот момент о пострадавших информации не было, однако утром 15 сентября стало известно об одной раненой жительнице.