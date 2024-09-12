Дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие и частный сектор в белгородском приграничье

ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области

Сюжет Обстрел

Ещё один обстрел, ещё несколько атак беспилотников. К счастью, в этот раз никто из мирных жителей не пострадал. Но повреждения зафиксированы на территории сельхозпредприятия и в частном секторе. Власти рассказали по последствиях.