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Posted 12 сентября, 11:23

Published 12 сентября, 11:23

Modified 12 сентября, 11:25

Updated 12 сентября, 11:25

Последствия обстрела Белгородской области, фото тематическое

Дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие и частный сектор в белгородском приграничье

12 сентября 2024, 11:23
Фото: 1MI
Последствия обстрела Белгородской области, фото тематическое

ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области

Сюжет
Обстрел
Ещё один обстрел, ещё несколько атак беспилотников. К счастью, в этот раз никто из мирных жителей не пострадал. Но повреждения зафиксированы на территории сельхозпредприятия и в частном секторе. Власти рассказали по последствиях.

Шебекинское село Новая Таволжанка в очередной раз попало под обстрел. Повреждены окна в одной многоэтажке, фасад частного дома, забор и два легковых авто.

Также в округе в селе Муром дрон атаковал территорию сельхозпредприятия. Повреждена кровля одного из корпусов.

Другой БПЛА атаковал село Берёзовка Борисовского района. Беспилотник сбросил два взрывных устройства на территорию частного домовладения: повреждена крыша жилища, выбиты окна. Пострадали стёкла и в легковом автомобиле.

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