Дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие и частный сектор в белгородском приграничье

Posted 12 сентября, 11:23
Published 12 сентября, 11:23
Modified 12 сентября, 11:25
Updated 12 сентября, 11:25
Шебекинское село Новая Таволжанка в очередной раз попало под обстрел. Повреждены окна в одной многоэтажке, фасад частного дома, забор и два легковых авто.
Также в округе в селе Муром дрон атаковал территорию сельхозпредприятия. Повреждена кровля одного из корпусов.
Другой БПЛА атаковал село Берёзовка Борисовского района. Беспилотник сбросил два взрывных устройства на территорию частного домовладения: повреждена крыша жилища, выбиты окна. Пострадали стёкла и в легковом автомобиле.