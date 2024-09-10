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Обломки сбитого БПЛА в Старооскольском горокруге

ВСУ атаковали пять неприграничных районов: в Старооскольском округе есть разрушения

10 сентября 2024, 08:47
Фото: «Тревожный Старый Оскол»
Обломки сбитого БПЛА в Старооскольском горокруге

ВСУ ударили по 11 районам Белгородской области, есть раненые

За сутки атакам подверглись 11 районов Белгородской области, пять из них — неприграничные. Пострадали три человека, есть разрушения в домах, повреждены машины. О последствиях сообщается в ежедневной сводке оперштаба.
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Обстрел

Атакам ВСУ за день подверглись 11 районов Белгородской области. Есть пострадавшие и разрушения.

Ранены за минувшие сутки три человека. Женщины пострадали при атаках на Борисовский район. Двух уже отпустили на амбулаторное лечение, третью оставили в больнице, у неё минно-взрывная травма и осколочное ранение бедра.

Под удар в том числе попали пять неприграничных районов. Корочанский район атаковали двумя беспилотниками и шестью боеприпасами, говорится в сводке оперштаба. Обошлось без последствий.

Три беспилотника сбили в Прохоровском районе, два — в Красногвардейском, один — в Новооскольском горокруге. Пострадавших и разрушений нет.

Ещё один БПЛА сбили в Старооскольском горокруге. Повреждены частный дом и машина. Очевидцы ранее опубликовали фото последствий атаки.

Также разрушения есть в Борисовском районе — в четырёх частных домах, коммерческом объекте. Повреждены газовая труба, линии электроснабжения, автомобиль. В Шебекинском горокруге в одном частном доме повреждена кровля, в Грайворонском — одна машина.

Под удар накануне попали ещё три приграничных района: Белгородский, Волоконовский и Краснояружский. Однако в этих случаях обошлось без последствий.

Напомним, что минувшей ночью над девятью регионами РФ сбили 144 беспилотника, восемь из них — в Белгородской области.

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