Количество погибших в результате обстрела Белгородской области 1 сентября увеличилось

Пострадавшая при обстреле Белгородской области 1 сентября женщина скончалась

Воскресный день для белгородцев не только из приграничья, но и из Белгорода был довольно тревожным. В областном центре практически не замолкала сирена, в городе есть последствия. Разрушения зафиксированы ещё в шести районах и округах. Увеличилось количество погибших и раненых.