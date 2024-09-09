Количество погибших в результате обстрела Белгородской области 1 сентября увеличилось

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
За прошедшие сутки под ударом оказались семь муниципалитетов. В результате последних обстрелов никто из мирных жителей не был ранен, но количество пострадавших и погибших всё равно увеличилось.
В областной клинической больнице скончалась пострадавшая от атаки ВСУ 1 сентября жительница Шебекино. Ещё одна женщина самостоятельно обратилась за медицинской помощью в Шебекинскую центральную районную больницу. Пострадавшая получила минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча 7 сентября. Её госпитализировать не стали, отправили долечиваться амбулаторно.
В Шебекинском округе повреждены в результате вчерашних атак ещё два частных дома, гараж на частной территории, здание производственного предприятия и автомобиль.
Под раздачу попал и Белгород. Последствия зафиксированы в девяти многоэтажках, четырёх частных домах и двух офисных зданиях. Осколками посекло 12 автомобилей. На окраине города также произошло возгорание сухой травы.
Особенно активно атаковали Белгородский район, там повреждён один частный дом, авто и ангар производственного предприятия. После атаки беспилотников на Валуйский гороокруг пострадали два частных дома, административное здание и машина.
Крупный пожар произошёл в Волоконовском районе. Там беспилотник атаковал площадку для хранения топлива. Из-за взрыва загорелись резервуары, пожарные уже ликвидировали возгорание.
В Борисовском районе в результате атаки дрона в частном доме выбило окна. В Грайворонском округе повреждены ещё два частных дома, два автомобиля и «Газель».