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Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

В Белгородской области ещё одна женщина скончалась в результате вражеских атак.

Количество погибших в результате обстрела Белгородской области 1 сентября увеличилось

9 сентября 2024, 06:34
Фото: 1MI
В Белгородской области ещё одна женщина скончалась в результате вражеских атак.

Пострадавшая при обстреле Белгородской области 1 сентября женщина скончалась

Воскресный день для белгородцев не только из приграничья, но и из Белгорода был довольно тревожным. В областном центре практически не замолкала сирена, в городе есть последствия. Разрушения зафиксированы ещё в шести районах и округах. Увеличилось количество погибших и раненых.
Сюжет
Пожар

За прошедшие сутки под ударом оказались семь муниципалитетов. В результате последних обстрелов никто из мирных жителей не был ранен, но количество пострадавших и погибших всё равно увеличилось.

В областной клинической больнице скончалась пострадавшая от атаки ВСУ 1 сентября жительница Шебекино. Ещё одна женщина самостоятельно обратилась за медицинской помощью в Шебекинскую центральную районную больницу. Пострадавшая получила минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча 7 сентября. Её госпитализировать не стали, отправили долечиваться амбулаторно.

В Шебекинском округе повреждены в результате вчерашних атак ещё два частных дома, гараж на частной территории, здание производственного предприятия и автомобиль.

Под раздачу попал и Белгород. Последствия зафиксированы в девяти многоэтажках, четырёх частных домах и двух офисных зданиях. Осколками посекло 12 автомобилей. На окраине города также произошло возгорание сухой травы.

Особенно активно атаковали Белгородский район, там повреждён один частный дом, авто и ангар производственного предприятия. После атаки беспилотников на Валуйский гороокруг пострадали два частных дома, административное здание и машина.

Крупный пожар произошёл в Волоконовском районе. Там беспилотник атаковал площадку для хранения топлива. Из-за взрыва загорелись резервуары, пожарные уже ликвидировали возгорание.

В Борисовском районе в результате атаки дрона в частном доме выбило окна. В Грайворонском округе повреждены ещё два частных дома, два автомобиля и «Газель».

Под огнём ВСУ оказались три белгородских поселения. Что известно о последствиях?
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