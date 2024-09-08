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Published Сегодня, 18:27

Modified Сегодня, 18:29

Updated Сегодня, 18:29

После атаки БПЛА разрушения выявили сразу в трёх белгородских поселениях

Под огнём ВСУ оказались три белгородских поселения. Что известно о последствиях?

8 сентября 2024, 18:27
Фото: Изображение Midjourney

После атаки БПЛА разрушения выявили сразу в трёх белгородских поселениях

ВСУ снова атаковали Белгородскую область: разрушения выявили сразу в трёх населённых пунктах. Пострадавших, предварительно, нет, однако есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Вечером 8 сентября ВСУ атаковали три населённых пункта Белгородской области. По предварительной информации, из мирных жителей никто не пострадал, однако ряд разрушений на террияториях есть.

Так, в селе Берёзовка Борисовского района после атаки дрона в одном домовладении выбило окна. В хуторе Рябики Валуйского округа БПЛА ударил по припаркованному авто, внутри которого на тот момент никого не было. Повреждения также получили частный дом и забор.

В Новой Таволжанке Шебекинского округа во дворе частного дома сдетонировал дрон. Повреждения выявили в гараже и легковом авто.

Информацию о последствиях всё ещё уточняют.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Борисовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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