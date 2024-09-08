Под огнём ВСУ оказались три белгородских поселения. Что известно о последствиях?

Так, в селе Берёзовка Борисовского района после атаки дрона в одном домовладении выбило окна. В хуторе Рябики Валуйского округа БПЛА ударил по припаркованному авто, внутри которого на тот момент никого не было. Повреждения также получили частный дом и забор.