Под огнём ВСУ оказались три белгородских поселения. Что известно о последствиях?

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Вечером 8 сентября ВСУ атаковали три населённых пункта Белгородской области. По предварительной информации, из мирных жителей никто не пострадал, однако ряд разрушений на террияториях есть.
Так, в селе Берёзовка Борисовского района после атаки дрона в одном домовладении выбило окна. В хуторе Рябики Валуйского округа БПЛА ударил по припаркованному авто, внутри которого на тот момент никого не было. Повреждения также получили частный дом и забор.
В Новой Таволжанке Шебекинского округа во дворе частного дома сдетонировал дрон. Повреждения выявили в гараже и легковом авто.
Информацию о последствиях всё ещё уточняют.