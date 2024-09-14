В Белгородской области от прямого попадания снаряда погибла женщина

Posted 14 сентября, 15:49
Published 14 сентября, 15:49
Modified 14 сентября, 15:51
Updated 14 сентября, 15:51
В селе Безлюдовка Шебекинского городского округа в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина. По данным местного Telegram-канала «Просто Михаил Шебекино», она работала в палисаднике возле дома.
В Шебекинском городском округе в восьми частных домах выбиты окна, посечены кровли и заборы. Осколками посечён автомобиль.
В результате «прилётов» в посёлке Маслова Пристань загорелись гаражи. Пожарные расчёты, лесопожарный центр и жители тушат возгорание.
До этого сообщалось о четырёх раненых в Белгородской области.