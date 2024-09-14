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Posted 14 сентября, 15:49

Published 14 сентября, 15:49

Modified 14 сентября, 15:51

Updated 14 сентября, 15:51

В Белгородской области от прямого попадания снаряда погибла женщина

В Белгородской области от прямого попадания снаряда погибла женщина

14 сентября 2024, 15:49
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Пожар
Шебекинской городской округ вновь под обстрелами. От прямого попадания в дом погибла женщина, есть повреждения в округе и посёлке Маслова Пристань.

В селе Безлюдовка Шебекинского городского округа в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина. По данным местного Telegram-канала «Просто Михаил Шебекино», она работала в палисаднике возле дома.

В Шебекинском городском округе в восьми частных домах выбиты окна, посечены кровли и заборы. Осколками посечён автомобиль.

В результате «прилётов» в посёлке Маслова Пристань загорелись гаражи. Пожарные расчёты, лесопожарный центр и жители тушат возгорание.

До этого сообщалось о четырёх раненых в Белгородской области.

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