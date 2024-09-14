Два дрона атаковали частный дом в приграничье Белгородской области

Posted 14 сентября, 18:22
Published 14 сентября, 18:22
Modified 14 сентября, 18:24
Updated 14 сентября, 18:24
Вновь ВСУ атакуют Шебекинский городской округ. Пострадавших нет.
В селе Вознесеновка два дрона взорвались на территории частного дома — повреждены окна, забор и беседка. В соседнем доме выбиты окна и посечён фасад. Из-за прилёта снаряда повреждена кровля частного дома.
В селе Муром беспилотник сбросил взрывное устройство. На территории частного дома загорелась сухая трава. Огонь уничтожил два частных дома, десять хозяйственных построек, в одном доме повреждена кровля.
Это не первая атака за сегодня на муниципальный округ. В селе Безлюдовка Шебекинского городского округа из-за атаки ВСУ погибла женщина.