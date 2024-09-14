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Posted 14 сентября, 18:22

Published 14 сентября, 18:22

Modified 14 сентября, 18:24

Updated 14 сентября, 18:24

Последствия обстрела в Вознесеновке

Два дрона атаковали частный дом в приграничье Белгородской области

14 сентября 2024, 18:22
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Последствия обстрела в Вознесеновке
Опять Шебекинский городской округ под обстрелом. Беспилотники атаковали два населённых пункта. Обошлось без пострадавших.

Вновь ВСУ атакуют Шебекинский городской округ. Пострадавших нет.

В селе Вознесеновка два дрона взорвались на территории частного дома — повреждены окна, забор и беседка. В соседнем доме выбиты окна и посечён фасад. Из-за прилёта снаряда повреждена кровля частного дома.

В селе Муром беспилотник сбросил взрывное устройство. На территории частного дома загорелась сухая трава. Огонь уничтожил два частных дома, десять хозяйственных построек, в одном доме повреждена кровля.

Это не первая атака за сегодня на муниципальный округ. В селе Безлюдовка Шебекинского городского округа из-за атаки ВСУ погибла женщина.

Число пострадавших при обстреле ВСУ выросло
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#Алёна Мальцева#Происшествия
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