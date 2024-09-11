День рождения Белгорода омрачил теракт на ж/д путях

Posted 11 сентября, 15:30
Published 11 сентября, 15:30
Modified 11 сентября, 17:16
Updated 11 сентября, 17:16
Во вторник, 10 сентября, поздно вечером на перегоне Волоконовка — Новый Оскол в Новооскольском округе 11 порожних вагонов и локомотив грузового поезда сошли с рельсов. Грузовой поезд следовал из Батайска в Старый Оскол, когда наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. Никто не пострадал.
Движение на этом участке железной дороги пришлось ограничить и экстренно изменить маршруты нескольких пригородных поездов и электричек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
На момент подготовки материала было известно, что специалисты открыли движение по первому пути, второй всё ещё восстанавливают.
Белгород был основан 11 сентября 1596 года и сегодня празднует свой 428-й день рождения. Город выполнял роль крепости как в давние времена, так и в наше время.
Но эту дату отмечать не принято, поэтому многие белгородцы считали днём основания 5 августа — День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Такое заблуждение возникло из-за того, что раньше днём основания Белгорода считался 993 год. Эта информация начала распространяться среди историков в XIX веке, когда археологические знания не были такими полными, как сейчас. Позже специалисты установили правильную дату, но она так и не была официально признана.
Вспоминать про настоящую дату дня рождения Белгорода стали только в последние годы. По мнению нынешнего мэра Валентина Демидова, 5 августа является «вторым днём рождения Белгорода». Чуть ранее губернатор предлагал отмечать два праздника города.
В этот раз, к сожалению, День рождения любимого города белгородцы не отметят из-за сложной оперативной обстановки.
С начала специальной военной операции в Белгородской области зарегистрировано не только множество разрушений, но и большое количество погибших и пострадавших.
С февраля 2022 погибли более 250 мирных жителей. Ещё 1,5 тысячи получили ранения разной степени тяжести. В числе пострадавших есть дети.
Ещё десятки тысяч белгородцев покинули свои дома из-за напряжённой оперативной обстановки и постоянных обстрелов.
Также в Белгородской области на текущий момент пострадали более 32 тысяч жилых домов и квартир в многоэтажках. Различные повреждения получили ещё около 10 тысяч машин.