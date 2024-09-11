День рождения Белгорода омрачил теракт на ж/д путях

Такое заблуждение возникло из-за того, что раньше днём основания Белгорода считался 993 год. Эта информация начала распространяться среди историков в XIX веке, когда археологические знания не были такими полными, как сейчас. Позже специалисты установили правильную дату, но она так и не была официально признана.