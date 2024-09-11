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Posted 11 сентября, 06:42

Published 11 сентября, 06:42

Modified 11 сентября, 06:44

Updated 11 сентября, 06:44

Место происшествия в Новооскольском округе

В Белгородской области из-за взрыва на ж/д путях сошла часть поезда: что известно?

11 сентября 2024, 06:42
Фото: Telegram-канал Baza
Место происшествия в Новооскольском округе

СК возбудил уголовное дело о теракте после схода вагонов в Белгородской области

Сюжет
Ограничение движения
Во вторник, 10 сентября, около 23:00 на перегоне Волоконовка — Новый Оскол в Новооскольском округе 11 порожних вагонов и локомотив грузового поезда сошли с рельсов. Никто не пострадал. Сейчас ведутся оперативные действия и работы по восстановлению. Несколько поездов изменят маршрут.

Что произошло?

Информацию о ЧП подтвердил Вячеслав Гладков и представители Юго-Восточной железной дороги. Вследствие схода поезда машинист и помощник машиниста не пострадали, остальные вагоны были пустыми.

Произошло это, по сообщению губернатора, из-за «незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта». По данным Telegram-канала Baza, на железнодорожных путях случился взрыв. Грузовой поезд следовал из Батайска в Старый Оскол, когда наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами.

Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы. Сотрудники обследуют железнодорожное полотно на наличие других СВУ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, повлёкшем причинение значительного имущественного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Следователи также организовали оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших преступление. Проверяется место преступления.

На ЮВЖД сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия. Специалисты уже приступили к восстановлению железнодорожного полотна и контактной сети, туда прибыло два восстановительных поезда.

Как изменится движение поездов

Движение пассажирских поездов на данном участке временно ограничено, они будут курсировать в объезд.

Пассажирский поезд № 391 Курск — Валуйки доедет до Старого Оскола, далее пассажиров доставят до станции на автобусах.

Пассажирские поезда № 547 Белгород — Имеретинский курорт и № 548 Имеретинский курорт — Белгород будут ездить по изменённому маршруту без задержек.

Также отменили пригородные поезда № 6708 Старый Оскол — Валуйки и № 6707 Валуйки — Старый Оскол. Пассажиров доставят к пункту назначения на автобусах.

В Белгородской области часть поезда сошла с рельсов
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