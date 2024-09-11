В Белгородской области из-за взрыва на ж/д путях сошла часть поезда: что известно?

СК возбудил уголовное дело о теракте после схода вагонов в Белгородской области

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Во вторник, 10 сентября, около 23:00 на перегоне Волоконовка — Новый Оскол в Новооскольском округе 11 порожних вагонов и локомотив грузового поезда сошли с рельсов. Никто не пострадал. Сейчас ведутся оперативные действия и работы по восстановлению. Несколько поездов изменят маршрут.