Рабочие каникулы и укрытия на мостах: о чём просят родители школьников в Белгороде

Начался новый учебный год, а вместе с ним появились и новые проблемы. Часть из них связана с неспокойной оперативной обстановкой. Например, одна жительница отметила, что её дети идут в школу по мосту на бульваре Юности, где не расположено ни единого модульного укрытия, поэтому в случае ракетной опасности спрятаться ребятам совсем негде.