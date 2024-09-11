Рабочие каникулы и укрытия на мостах: о чём просят родители школьников в Белгороде

Posted 11 сентября, 13:07
Published 11 сентября, 13:07
Modified 11 сентября, 13:09
Updated 11 сентября, 13:09
Начался новый учебный год, а вместе с ним появились и новые проблемы. Часть из них связана с неспокойной оперативной обстановкой. Например, одна жительница отметила, что её дети идут в школу по мосту на бульваре Юности, где не расположено ни единого модульного укрытия, поэтому в случае ракетной опасности спрятаться ребятам совсем негде.
Однако городские власти со сложившейся ситуацией ничего сделать не могут: устанавливать модульные конструкции на мостах нельзя.
«На мостах устанавливать укрытия невозможно в связи с тем, что превышение тоннажной нагрузки, помимо рассчитанного трафика, может привести к последствиям обрушения критической инфраструктуры. Рассматриваем варианты размещения на подходе (подъезде) к ним. Потребность в установке таких укрытий большая в разных районах», — объяснили в мэрии.
Другие же белгородцы, которые подумывают о временном переезде в другую область, столкнулись с ещё одной проблемой: если продолжить обучение в школе можно в любом регионе, то можно ли оставить в расписании дисциплины медицинских классов?
Судя по ответу городской администрации, организовать обучение по специализированным дисциплинам за пределами региона нельзя. Однако сотрудники центра образования могут разработать корректировку программы по этим предметам, к обучению которой ребята смогут приступить после возвращения в регион.
При этом большинство проблем оказалось связано с организацией дистанционного обучения. В некоторых школах учителя совсем не подключаются к урокам из-за старых компьютеров или из-за отключённого интернета. Но если проблемы с интернетом в мэрии объяснили, то старые компьютеры пока нет.
«09.09.2024 в МБОУ СОШ № 36 действительно были технические неполадки с доступом к сети интернет. По состоянию на 15:57 10.09.2024 неполадки были устранены и занятия проводятся в штатном режиме. При возникновении вопросов просим Вас обращаться к руководству образовательного учреждения», — написали сотрудники администрации.
В то же время первоклассникам на дистанте нужна помощь взрослых для изучения школьных тем: для этого белгородцы попросили разрешить одному из родителей находиться с ребёнком во время его занятий.
«Может быть, какие-то рабочие каникулы на время учёбы. Детям нужна помощь, уроки по 30 минут, тяжело им самостоятельно научиться писать и читать», — пояснила белгородка.