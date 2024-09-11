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Posted 11 сентября, 10:09

Published 11 сентября, 10:09

Modified 11 сентября, 10:09

Updated 11 сентября, 10:09

Некоторые студенты ранее жаловались, что не могут заселиться из-за переселенцев из белгородского приграничья

Заселили не всех: как общежития вузов разместили в комнатах беженцев и студентов?

11 сентября 2024, 10:09
Фото: 1MI
Некоторые студенты ранее жаловались, что не могут заселиться из-за переселенцев из белгородского приграничья

Восемь студенческих общежитий Белгорода приняли переселенцев из приграничья

Сюжет
Новости Белгорода
Как в студенческих общежитиях уживаются учащиеся и беженцы из приграничных территорий? И хватило ли всем студентам мест для заселения? Ответы на эти вопросы журналисты Go31 узнали в областном правительстве.

В восьми общежитиях учебных заведений Белгорода поселили переселенцев из приграничных районов области. Все эти пункты временных размещений принадлежат вузам и колледжам, из-за чего перед началом учебного года студенты жаловались, что им негде будет жить из-за занятых комнат.

Однако власти сообщили, что студентов всё-таки разместили в общежитиях и они никак не контактируют с беженцами: для этого их расположили на разных этажах и секциях.

При этом в общежитии поселили не всех желающих — предпочтения отдали льготным категориям: сиротам, детям из многодетных семей, инвалидам, детям участников СВО, а также проживающим в приграничье и тем, кто особо нуждается в жилье.

ПВР для белгородцев развернули в студенческих общежитиях. А что будет с 1 сентября?
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#Александра Склярова#Общество#Новости Белгорода#Общежития#Белгород#Приграничье#Пункты ПВР
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