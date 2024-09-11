Заселили не всех: как общежития вузов разместили в комнатах беженцев и студентов?

Posted 11 сентября, 10:09
Published 11 сентября, 10:09
Modified 11 сентября, 10:09
Updated 11 сентября, 10:09
В восьми общежитиях учебных заведений Белгорода поселили переселенцев из приграничных районов области. Все эти пункты временных размещений принадлежат вузам и колледжам, из-за чего перед началом учебного года студенты жаловались, что им негде будет жить из-за занятых комнат.
Однако власти сообщили, что студентов всё-таки разместили в общежитиях и они никак не контактируют с беженцами: для этого их расположили на разных этажах и секциях.
При этом в общежитии поселили не всех желающих — предпочтения отдали льготным категориям: сиротам, детям из многодетных семей, инвалидам, детям участников СВО, а также проживающим в приграничье и тем, кто особо нуждается в жилье.