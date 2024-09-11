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Posted 11 сентября, 13:49

Published 11 сентября, 13:49

Modified 11 сентября, 13:51

Updated 11 сентября, 13:51

Ещё 600 млн рублей готовы потратить в Белгороде на набережную

Ещё 600 млн рублей готовы потратить в Белгороде на набережную

11 сентября 2024, 13:49
Фото: 1MI
Сюжет
Набережная
Появилась вторая госзакупка на благоустройство третьей очереди набережной в Белгороде. Первая была на миллиард рублей, вторая меньше — на 600 млн рублей.

Ещё один контракт на благоустройство третьей очереди набережной рек Вёзелка и Северский Донец в Белгороде появился на сайте государственных закупок. На этот раз на 628 млн рублей. Заявки будут принимать до 25 сентября.

Отметим, что ранее появился контракт на 1 млрд рублей. Он тоже на благоустройство третьей очереди набережной. В рамках работ на пляже появится электричество, проведут сети водопроводов, системы видеонаблюдения, звукового обеспечения и пожарной сигнализации. Сделают озеленение.

Эти работы выполнит ООО «Белгороддорстрой». Генеральный директор — Мадат Дарчинян. Компания оказала услуг в рамках госзакупок на 41,4 млрд рублей, по данным сервиса проверки контрагентов «Чекко». А за 2023 год чистая прибыль составила 290,2 млн рублей.

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#Алёна Мальцева#Набережная#Благоустройство#Пляж#Госзакупки#Белгород#Мадат Дарчинян#Берега
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