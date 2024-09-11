Ещё 600 млн рублей готовы потратить в Белгороде на набережную

Posted 11 сентября, 13:49
Published 11 сентября, 13:49
Modified 11 сентября, 13:51
Updated 11 сентября, 13:51
Ещё один контракт на благоустройство третьей очереди набережной рек Вёзелка и Северский Донец в Белгороде появился на сайте государственных закупок. На этот раз на 628 млн рублей. Заявки будут принимать до 25 сентября.
Отметим, что ранее появился контракт на 1 млрд рублей. Он тоже на благоустройство третьей очереди набережной. В рамках работ на пляже появится электричество, проведут сети водопроводов, системы видеонаблюдения, звукового обеспечения и пожарной сигнализации. Сделают озеленение.
Эти работы выполнит ООО «Белгороддорстрой». Генеральный директор — Мадат Дарчинян. Компания оказала услуг в рамках госзакупок на 41,4 млрд рублей, по данным сервиса проверки контрагентов «Чекко». А за 2023 год чистая прибыль составила 290,2 млн рублей.