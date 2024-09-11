Город-крепость сквозь годы: почему забывают о дне основания Белгорода?

Причина такого заблуждения кроется как раз в вере в то, что днём основания Белгорода считается 993 год. Эта информация начала распространяться среди историков ещё в XIX веке, когда археологические знания были не настолько полными, как сейчас. Позже историки определили правильную дату, однако официально её так и не признали.