Город-крепость сквозь годы: почему забывают о дне основания Белгорода?

Posted 11 сентября, 08:10
Published 11 сентября, 08:10
Modified 11 сентября, 08:23
Updated 11 сентября, 08:23
В 1596 году царь Фёдор Иоаннович издал указ об основании города-крепости Белгорода. Населённый пункт назвали крепостью не просто так: город защищал южные границы Российского государства от набегов крымских татар.
С того времени, 11 сентября 1596 года, отмечается дата основания города. Хотя другие источники утверждают, что Белгород основали на три года раньше — в 1593 году.
В этом году город отмечает своё 428-летие.
При этом, по другим источникам, датой основания Белгорода якобы уже 30 лет официально признан 993 год, однако в данном случае речь шла о Белгороде под Киевом на реке Ирпень, рассказал ранее историк Павел Альбощий.
Признанной датой основания российского Белгорода остаётся 1596 год. С 428-м днём рождения Белый город поздравил в том числе глава региона Вячеслав Гладков.
Вспоминать про настоящую дату дня рождения Белгорода стали только в последние годы. До этого днём основания многие белгородцы считали именно 5 августа: в 2022 году даже городская администрация вывесила плакаты на улицах с надписью «С днём рождения, Белгород». Но считать так — ошибка. Баннеры же появились на улицах города тоже по ошибке, сообщил бывший мэр Антон Иванов.
Многие забыли про настоящий праздник города и отмечали 5 августа всё, что придётся: День освобождения Белгорода, День города и день его рождения, когда по факту правдивым является только первый из перечисленных поводов, сетовал экс-руководитель УФАС по Белгородской области и краевед Сергей Петров.
Причина такого заблуждения кроется как раз в вере в то, что днём основания Белгорода считается 993 год. Эта информация начала распространяться среди историков ещё в XIX веке, когда археологические знания были не настолько полными, как сейчас. Позже историки определили правильную дату, однако официально её так и не признали.
А привычная для белгородцев дата 5 августа, по мнению нынешнего мэра Валентина Демидова, является «вторым днём рождения Белгорода». Чуть ранее губернатор предлагал отмечать два праздника города.
Спустя годы среди белгородцев начала закрепляться подлинная дата основания города, однако масштабных празднований до сих пор нет. Виной всему неспокойная оперативная обстановка или какие-либо другие причины — неизвестно.
По информации городской администрации, в 2024 году в честь празднования запланировали только две исторические лекции, на которых расскажут про Белый город прошлого чуть подробнее. Первая лекция состоится в колледже имени Бурцева в 11:00, а вторая — «Исторические чтения» — стартует в 19:00 по улице Есенина, 9.
Других же мероприятий белгородцам ждать не стоит. В этом году городская администрация даже не вывесила на баннерах плакаты, поздравляющие город с днём рождения, что возмутило некоторых жителей.