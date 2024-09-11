Сколько белгородцев погибли и пострадали с начала СВО?

Белгородские власти назвали количество жертв украинских обстрелов

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С начала специальной военной операции Белгородская область регулярно попадает под обстрелы ВСУ. В регионе не только множество разрушений, на восстановление которых постоянно приходится выделять дополнительные средства, но и большое количество погибших и пострадавших, пишет РИА «Новости».