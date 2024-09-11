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Posted 11 сентября, 12:42

Published 11 сентября, 12:42

Modified 11 сентября, 12:43

Updated 11 сентября, 12:43

Повреждения получили больше 30 тысяч домов и квартир

Сколько белгородцев погибли и пострадали с начала СВО?

11 сентября 2024, 12:42
Фото: Анастасия Федосеенко. 1MI
Повреждения получили больше 30 тысяч домов и квартир

Белгородские власти назвали количество жертв украинских обстрелов

Сюжет
Новости Белгорода
С начала специальной военной операции Белгородская область регулярно попадает под обстрелы ВСУ. В регионе не только множество разрушений, на восстановление которых постоянно приходится выделять дополнительные средства, но и большое количество погибших и пострадавших, пишет РИА «Новости».

С февраля 2022 в Белгородской области погибли более 250 человек. Ещё 1,5 тысячи получили ранения разной степени тяжести. В числе пострадавших есть дети. Об этом в рамках доклада на I Белгородском юридическом форуме сообщил председатель областной думы Юрий Клепиков.

Напомним, что только за прошедшие сутки ещё один человек был ранен в Шебекинском городском округе. Он обратился за медицинской помощью самостоятельно.

Ещё десятки тысяч белгородцев были вынуждены покинуть свои дома из-за напряжённой оперативной обстановки и постоянных атак со стороны Вооружённых сил Украины.

Велик и масштаб разрушений. На данный момент в регионе повреждены более 32 тысяч жилых домов и квартир, а также около 10 тысяч машин.

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