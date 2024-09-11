Сколько белгородцев погибли и пострадали с начала СВО?

Posted 11 сентября, 12:42
Published 11 сентября, 12:42
Modified 11 сентября, 12:43
Updated 11 сентября, 12:43
С февраля 2022 в Белгородской области погибли более 250 человек. Ещё 1,5 тысячи получили ранения разной степени тяжести. В числе пострадавших есть дети. Об этом в рамках доклада на I Белгородском юридическом форуме сообщил председатель областной думы Юрий Клепиков.
Напомним, что только за прошедшие сутки ещё один человек был ранен в Шебекинском городском округе. Он обратился за медицинской помощью самостоятельно.
Ещё десятки тысяч белгородцев были вынуждены покинуть свои дома из-за напряжённой оперативной обстановки и постоянных атак со стороны Вооружённых сил Украины.
Велик и масштаб разрушений. На данный момент в регионе повреждены более 32 тысяч жилых домов и квартир, а также около 10 тысяч машин.