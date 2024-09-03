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Published Сегодня, 07:30

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Под обстрел утром 2 сентября попал детсад, после чего школы и дошкольные учреждения на Харгоре временно закрыли

«Вместо линейки подметаю осколки»: белгородский учитель — об обстреле 2 сентября

3 сентября 2024, 07:30
Фото: Изображение Midjourney
Под обстрел утром 2 сентября попал детсад, после чего школы и дошкольные учреждения на Харгоре временно закрыли

Белгородская учительница вспомнила, как в её дом влетели осколки от детсада

2 сентября белгородские дети лишились привычной торжественной линейки из-за угрозы обстрелов ВСУ. Обстрел действительно случился, но ранним утром. Взрывная волна задела учительницу, которая и рассказала «РБК-Черноземье», как всё произошло.

Около шести часов утра 2 сентября Белгород подвергся атаке ВСУ. Один из прилётов наполовину разрушил детский сад, в котором на тот момент ещё никого из воспитателей, родителей и детей не было. Взрывная волна обрушилась на близстоящие многоквартирные дома, где в этот момент жильцы бежали в свои укрытия.

Одной из таких жительниц стала местная учительница начальных классов. Ирина Кречнева в тот день ночевала одна, поскольку проводила сына и мужа на ночное дежурство. Когда она услышала сирену, то побежала прятаться, но не успела — её откинуло взрывной волной.

Сама белгородка не пострадала, но её дом оказался весь усыпан осколками и мелкими частями крыши, которые отлетели от детского сада.

«Я учитель начальных классов, и мы с детьми очень ждали встречи. Весь прошлый год просидели на дистанте. Мы с моим четвёртым классом могли стоять на линейке. И вот такое событие всё омрачило. Но самое главное, что все живы», — поделилась женщина.
Ирина КречневаИрина Кречнева
Ирина Кречнева
Фото: «РБК-Черноземье»

Напомним, что серьёзные атаки на Белгород и Белгородский район начались 30 августа — тогда пострадали около 40 человек, ещё пятеро погибли. 1 сентября местные власти решили отменить линейки, а после прилёта в детский сад «Львёнок», который случился 2 сентября, ввели недельный дистант в образовательных учреждениях Харгоры Белгорода.

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