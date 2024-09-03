«Вместо линейки подметаю осколки»: белгородский учитель — об обстреле 2 сентября

Около шести часов утра 2 сентября Белгород подвергся атаке ВСУ. Один из прилётов наполовину разрушил детский сад, в котором на тот момент ещё никого из воспитателей, родителей и детей не было. Взрывная волна обрушилась на близстоящие многоквартирные дома, где в этот момент жильцы бежали в свои укрытия.