«Вместо линейки подметаю осколки»: белгородский учитель — об обстреле 2 сентября

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Около шести часов утра 2 сентября Белгород подвергся атаке ВСУ. Один из прилётов наполовину разрушил детский сад, в котором на тот момент ещё никого из воспитателей, родителей и детей не было. Взрывная волна обрушилась на близстоящие многоквартирные дома, где в этот момент жильцы бежали в свои укрытия.
Одной из таких жительниц стала местная учительница начальных классов. Ирина Кречнева в тот день ночевала одна, поскольку проводила сына и мужа на ночное дежурство. Когда она услышала сирену, то побежала прятаться, но не успела — её откинуло взрывной волной.
Сама белгородка не пострадала, но её дом оказался весь усыпан осколками и мелкими частями крыши, которые отлетели от детского сада.
«Я учитель начальных классов, и мы с детьми очень ждали встречи. Весь прошлый год просидели на дистанте. Мы с моим четвёртым классом могли стоять на линейке. И вот такое событие всё омрачило. Но самое главное, что все живы», — поделилась женщина.
Напомним, что серьёзные атаки на Белгород и Белгородский район начались 30 августа — тогда пострадали около 40 человек, ещё пятеро погибли. 1 сентября местные власти решили отменить линейки, а после прилёта в детский сад «Львёнок», который случился 2 сентября, ввели недельный дистант в образовательных учреждениях Харгоры Белгорода.