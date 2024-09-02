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Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Последствия обстрела Белгорода

Куда деть ребёнка, если детсады на Харгоре в Белгороде закрыли? Отвечает мэр

2 сентября 2024, 05:42
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Последствия обстрела Белгорода

Детсад попал под обстрел ВСУ в Белгороде

Под удар попало здание детсада «Львёнок». После этого все детсады на Харгоре в Белгороде решено было закрыть на неделю. Тем не менее можно определить ребёнка в дежурную группу в других районах города, сообщил мэр Валентин Демидов.

В Белгороде под обстрел попал детсад «Львёнок». Здание практически разрушено, в него было прямое попадание.

После утреннего происшествия власти решили закрыть все школы и детсады на Харгоре в Белгороде — пока что на неделю. Школьников отправят на дистант. А как быть родителям дошколят?

Дежурные группы продолжат работать в северной и центральной части Белгорода. Родители могут оставить заявку, чтобы их детей на время определили в эти группы. Обратиться необходимо к заведующей детсадом.

Кроме того, можно позвонить по номерам 122, 38-06-01, 38-06-55, сообщил мэр Валентин Демидов.

Добавим, что закрыты в течение недели будут детсады № 3, 14, 16, 17, 19, 35, 39, 46, 48, 53, 56, 57, 59, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 75, 78, 79, 81, 84, 85, 87, 88, 89.

Белгород и Белгородский район попали под сильный обстрел в районе шести часов утра 2 сентября. Пострадала мирная жительница, есть разрушения.

Последствия обстрела БелгородаПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела БелгородаПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела БелгородаПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела БелгородаПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела БелгородаПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Детсад#Белгород#Обстрел#Дежурные группы#Валентин Демидов#Разрушения#Атака ВСУ
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