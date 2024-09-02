Куда деть ребёнка, если детсады на Харгоре в Белгороде закрыли? Отвечает мэр

Детсад попал под обстрел ВСУ в Белгороде

Под удар попало здание детсада «Львёнок». После этого все детсады на Харгоре в Белгороде решено было закрыть на неделю. Тем не менее можно определить ребёнка в дежурную группу в других районах города, сообщил мэр Валентин Демидов.