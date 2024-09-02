Куда деть ребёнка, если детсады на Харгоре в Белгороде закрыли? Отвечает мэр

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В Белгороде под обстрел попал детсад «Львёнок». Здание практически разрушено, в него было прямое попадание.
После утреннего происшествия власти решили закрыть все школы и детсады на Харгоре в Белгороде — пока что на неделю. Школьников отправят на дистант. А как быть родителям дошколят?
Дежурные группы продолжат работать в северной и центральной части Белгорода. Родители могут оставить заявку, чтобы их детей на время определили в эти группы. Обратиться необходимо к заведующей детсадом.
Кроме того, можно позвонить по номерам 122, 38-06-01, 38-06-55, сообщил мэр Валентин Демидов.
Добавим, что закрыты в течение недели будут детсады № 3, 14, 16, 17, 19, 35, 39, 46, 48, 53, 56, 57, 59, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 75, 78, 79, 81, 84, 85, 87, 88, 89.
Белгород и Белгородский район попали под сильный обстрел в районе шести часов утра 2 сентября. Пострадала мирная жительница, есть разрушения.