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Published Сегодня, 19:53

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Updated Сегодня, 19:55

обстрел Шебекино

Трое раненых, десятый обстрел за день: ВСУ продолжают терроризировать Шебекино

1 сентября 2024, 19:53
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
обстрел Шебекино

Три человека получили ранения при обстреле Шебекино

1 сентября город оказался под нескончаемыми обстрелами со стороны Украины. Вечером три человека получили ранения, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В первый день осени ВСУ обстреляли Шебекино около десяти раз. Во время вечерней воздушной атаки ранения получили три человека. Мужчине повезло — осколки задели его грудь по касательной, ему оказали помощь в больнице и отпустили на амбулаторное лечение.

Двоих пострадавших отправили в областную больницу. У женщины — минно-взрывная травма и множественные ранения груди, живота и ног, она в тяжёлом состоянии. Ещё один пострадавший получил баротравму и минно-взрывную травму.

Повреждения получили фасады семи многоквартирных домов. Есть последствия в 12 частных домовладениях. После прямых попаданий снарядов сгорели гараж и пять машин, ещё шесть транспортных средств посекло осколками. Был прилёт и около одного социального объекта.

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обстрел Шебекинообстрел Шебекино
обстрел Шебекино
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
ВСУ обстреляли Шебекино четвёртый раз за день, обошлось без пострадавших
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