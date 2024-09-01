Трое раненых, десятый обстрел за день: ВСУ продолжают терроризировать Шебекино

Posted Сегодня, 19:53
Published Сегодня, 19:53
Modified Сегодня, 19:55
Updated Сегодня, 19:55
В первый день осени ВСУ обстреляли Шебекино около десяти раз. Во время вечерней воздушной атаки ранения получили три человека. Мужчине повезло — осколки задели его грудь по касательной, ему оказали помощь в больнице и отпустили на амбулаторное лечение.
Двоих пострадавших отправили в областную больницу. У женщины — минно-взрывная травма и множественные ранения груди, живота и ног, она в тяжёлом состоянии. Ещё один пострадавший получил баротравму и минно-взрывную травму.
Повреждения получили фасады семи многоквартирных домов. Есть последствия в 12 частных домовладениях. После прямых попаданий снарядов сгорели гараж и пять машин, ещё шесть транспортных средств посекло осколками. Был прилёт и около одного социального объекта.