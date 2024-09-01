Трое раненых, десятый обстрел за день: ВСУ продолжают терроризировать Шебекино

В первый день осени ВСУ обстреляли Шебекино около десяти раз. Во время вечерней воздушной атаки ранения получили три человека. Мужчине повезло — осколки задели его грудь по касательной, ему оказали помощь в больнице и отпустили на амбулаторное лечение.