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Updated Сегодня, 11:43

Последствия атаки ВСУ

Шебекино третий раз за день попало под обстрел ВСУ: ранена женщина, возник пожар

31 августа 2024, 11:41
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова
Последствия атаки ВСУ

Осколочное ранение получила женщина при третьем за сегодня обстреле Шебекино

Третий за сегодня обстрел Шебекино привёл к ранению женщины, которую уже доставили в больницу, также пострадали два дома, два коммерческих объекта и легковой автомобиль, возникло возгорание травы и склада, МЧС занимается ликвидацией последствий.

В результате атаки ВСУ на Шебекино пострадала женщина. У неё зафиксировано осколочное ранение на левой ноге. Скорая доставляет пострадавшую в горбольницу №2 Белгорода.

В самом городе повреждены два жилых дома и два коммерческих здания. Осколки поразили легковую машину. Также произошёл пожар на территории завода из-за возгорания сухой травы и склада. Сотрудники МЧС занимаются тушением пожара.

Информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте происшествия.

В предыдущие два обстрела города также были пострадавшие: один мужчина и одна женщина. В итоге за сегодня — трое пострадавших.

Последствия атаки ВСУПоследствия атаки ВСУ
Последствия атаки ВСУПоследствия атаки ВСУ
Последствия атаки ВСУПоследствия атаки ВСУ
Последствия атаки ВСУ
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова
Шебекино второй раз за утро попало под обстрел: снова есть раненый, возник пожар
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