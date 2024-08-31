Шебекино третий раз за день попало под обстрел ВСУ: ранена женщина, возник пожар

Осколочное ранение получила женщина при третьем за сегодня обстреле Шебекино

Третий за сегодня обстрел Шебекино привёл к ранению женщины, которую уже доставили в больницу, также пострадали два дома, два коммерческих объекта и легковой автомобиль, возникло возгорание травы и склада, МЧС занимается ликвидацией последствий.