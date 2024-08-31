Шебекино третий раз за день попало под обстрел ВСУ: ранена женщина, возник пожар

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
В результате атаки ВСУ на Шебекино пострадала женщина. У неё зафиксировано осколочное ранение на левой ноге. Скорая доставляет пострадавшую в горбольницу №2 Белгорода.
В самом городе повреждены два жилых дома и два коммерческих здания. Осколки поразили легковую машину. Также произошёл пожар на территории завода из-за возгорания сухой травы и склада. Сотрудники МЧС занимаются тушением пожара.
Информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте происшествия.
В предыдущие два обстрела города также были пострадавшие: один мужчина и одна женщина. В итоге за сегодня — трое пострадавших.