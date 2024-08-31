Шебекино второй раз за утро попало под обстрел: снова есть раненый, возник пожар

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Шебекино во второй раз за это утро опало под обстрел ВСУ. Согласно оперативной информации, ещё один мирный житель оказался ранен — в областную клиническую больницу Белгорода поступил мужчина с осколочным ранением правой голени.
В ходе обстрела частичные разрушения коснулись шести многоквартирных домов, четырёх коммерческих объектов и здание администрации. Также четыре легковых авто посекло осколками при взрыве, после прямого прилёта оказался полностью разрушен нежилой дом. Кроме того, после атаки ВСУ произошло возгорание сухой травы, что привело к возникновению пожара. Пожарные уже ликвидируют очаг.
Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.
Ранее Вячеслав Гладкова сообщал о том, что при атаке ВСУ на Шебекино пострадала мирная жительница. Женщину с различными осколочными ранениями доставили в горбольницу №2. Таким образом, пострадавших за это утро — двое.