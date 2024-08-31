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Разрушения

Шебекино второй раз за утро попало под обстрел: снова есть раненый, возник пожар

31 августа 2024, 07:25
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова
Разрушения

При повторном обстреле Шебекино мужчина получил осколочное ранение голени

После повторного обстрела города Шебекино со стороны ВСУ ранен мирный житель, повреждены здания и автомобили, произошло возгорание сухой травы. На ликвидацию возгорания направлены пожарные, ведётся работа оперативных служб по уточнению информации о происшествии.
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Пожар

Шебекино во второй раз за это утро опало под обстрел ВСУ. Согласно оперативной информации, ещё один мирный житель оказался ранен — в областную клиническую больницу Белгорода поступил мужчина с осколочным ранением правой голени.

В ходе обстрела частичные разрушения коснулись шести многоквартирных домов, четырёх коммерческих объектов и здание администрации. Также четыре легковых авто посекло осколками при взрыве, после прямого прилёта оказался полностью разрушен нежилой дом. Кроме того, после атаки ВСУ произошло возгорание сухой травы, что привело к возникновению пожара. Пожарные уже ликвидируют очаг.

Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.

Ранее Вячеслав Гладкова сообщал о том, что при атаке ВСУ на Шебекино пострадала мирная жительница. Женщину с различными осколочными ранениями доставили в горбольницу №2. Таким образом, пострадавших за это утро — двое.

Разрушенный дом в ШебекиноРазрушенный дом в Шебекино
Разрушенный дом в Шебекино
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова
Утром ВСУ обстреляли Шебекино: мирная жительница получила осколочные ранения
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