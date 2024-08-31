Шебекино второй раз за утро попало под обстрел: снова есть раненый, возник пожар

В ходе обстрела частичные разрушения коснулись шести многоквартирных домов, четырёх коммерческих объектов и здание администрации. Также четыре легковых авто посекло осколками при взрыве, после прямого прилёта оказался полностью разрушен нежилой дом. Кроме того, после атаки ВСУ произошло возгорание сухой травы, что привело к возникновению пожара. Пожарные уже ликвидируют очаг.