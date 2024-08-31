ВСУ обстреляли Шебекино четвёртый раз за день, обошлось без пострадавших

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Это уже четвёртый обстрел Шебекино за день. Кроме того, ранее сегодня под обстрел попала Ржевка и фиксировался прилёт недалеко от Коровино в Шебекинском горокруге.
Из-за прямого попадания снаряда пострадал коммерческий объект. На территории повреждён автомобиль, припаркованный также на территории объекта.
Кроме того, произошло возгорание сухой травы. Пожарные бригады находятся на месте происшествия. Также есть повреждения на линии электропередачи — жители нескольких улиц Шебекино и частично Новой Таволжанки временно остались без электричества.
Информация о последствиях продолжает уточняться.
Первый за сегодня обстрел Шебекино произошёл примерно в восемь часов утра. При этом осколочные ранения различных частей тела получила местная жительница, разрушения частично коснулись четырёх МКД.
Во второй раз обстрел произошёл спустя несколько часов. Оказался ранен мужчина — осколочное ранение правой голени. Также пострадали четыре авто, шесть МКД, четыре коммерческих объекта и администрация, разрушен нежилой дом, загорелась сухая трава.
В третий раз снова произошло возгорание сухой травы на территории местного завода, оказалась ранена женщина. Она попала в больницу с осколочным ранением ноги. Зафиксированы повреждения двух домов и двух коммерческих объектов.