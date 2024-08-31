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Разрушения

Утром ВСУ обстреляли Шебекино: мирная жительница получила осколочные ранения

31 августа 2024, 07:20
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова
Разрушения

После утреннего обстрела Шебекино женщина получила различные осколочные ранения

Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ, что привело к ранению женщины. Также зафиксировано повреждение четырёх зданий, оперативные службы работают на месте.

Мирный житель оказался ранен в результате обстрела города. Женщина с различными ранениями от осколков поступила в горбольницу №2 Белгорода.

Зафиксированы повреждения фасадов и окон в четырёх многоквартирных домах.

Информация о последствиях уточняется.

После ночной атаки на Белгород 30 августа количество пострадавших людей достигло 46. В этом списке семь детей. Один ребёнок находится в тяжёлом состоянии. Двух взрослых готовят к транспортировке в Москву.

Разрушенный дом в ШебекиноРазрушенный дом в Шебекино
Разрушенный дом в ШебекиноРазрушенный дом в Шебекино
Разрушенный дом в Шебекино
Фото: Разрушения
В Белгороде при ночном обстреле пострадали семеро детей, один — в тяжёлом состоянии
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