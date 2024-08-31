Утром ВСУ обстреляли Шебекино: мирная жительница получила осколочные ранения

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:33
Мирный житель оказался ранен в результате обстрела города. Женщина с различными ранениями от осколков поступила в горбольницу №2 Белгорода.
Зафиксированы повреждения фасадов и окон в четырёх многоквартирных домах.
Информация о последствиях уточняется.
После ночной атаки на Белгород 30 августа количество пострадавших людей достигло 46. В этом списке семь детей. Один ребёнок находится в тяжёлом состоянии. Двух взрослых готовят к транспортировке в Москву.