На белгородских избирательных участках ограничат фото- и видеосъёмку

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В Белгородской области ограничат фото- и видеосъёмку на избирательных участках. Запрет будет действовать не только внутри участков, но и вблизи них. Исключение сделают для представителей аккредитованных СМИ. Соответствующее постановление принял Центризбирком России.
Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев объяснил такое решение желанием обезопасить жизни граждан, которые будут участвовать в избирательном процессе. С помощью фото- и видеосъёмки можно будет моментально передать информацию о ситуации на локации, «особенно там, где идёт скопление людей».
Ограничения также затронут Республику Крым, Краснодарский край, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую области и Севастополь.
Напомним, что в Белгороде выбирать будут депутата в горсовет — на место, которое ранее покинул фигурант истории о цемзаводе Эдуард Андросов. Ранее избирком отчитался, что проверил городские избирательные участки.