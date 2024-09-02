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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Белгородцам могут запретить снимать и фотографировать на избирательных участках.

На белгородских избирательных участках ограничат фото- и видеосъёмку

2 сентября 2024, 13:06
Фото: 1MI
Белгородцам могут запретить снимать и фотографировать на избирательных участках.
В Единый день голосования, 8 сентября, на белгородских избирательных участках могут запретить осуществлять фото- и видеосъёмку. Объяснили это мерами безопасности, пишет «Интерфакс».
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Выборы

В Белгородской области ограничат фото- и видеосъёмку на избирательных участках. Запрет будет действовать не только внутри участков, но и вблизи них. Исключение сделают для представителей аккредитованных СМИ. Соответствующее постановление принял Центризбирком России.

Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев объяснил такое решение желанием обезопасить жизни граждан, которые будут участвовать в избирательном процессе. С помощью фото- и видеосъёмки можно будет моментально передать информацию о ситуации на локации, «особенно там, где идёт скопление людей».

Ограничения также затронут Республику Крым, Краснодарский край, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую области и Севастополь.

Напомним, что в Белгороде выбирать будут депутата в горсовет — на место, которое ранее покинул фигурант истории о цемзаводе Эдуард Андросов. Ранее избирком отчитался, что проверил городские избирательные участки.

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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Выборы#Новости Белгорода#Ограничения#Избирательные участки#Белгород#Фото- и видеосъемка
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