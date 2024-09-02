На белгородских избирательных участках ограничат фото- и видеосъёмку

Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев объяснил такое решение желанием обезопасить жизни граждан, которые будут участвовать в избирательном процессе. С помощью фото- и видеосъёмки можно будет моментально передать информацию о ситуации на локации, «особенно там, где идёт скопление людей».