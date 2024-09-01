В Белгороде есть раненые? После обстрела появились кадры с пострадавшими

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Днём 1 сентября Белгород попал под обстрел ВСУ. По предварительным данным, в городе есть раненые.
Telegram-каналы публикуют кадры, снятые около многоквартирного дома на улице 5 Августа. На видео запечатлён человек на земле. Вероятно, он получил ранения во время обстрела.
Позже появились другие кадры с этого места, уже с каретой скорой помощи. По предварительной информации, раненного из-за обстрела уже доставляют в больницу. Официальных комментариев на данный момент не было.
По данным SHOT, как минимум два мирных жителя пострадали во время обстрела.
Уже не первый раз за день над Белгородом раздаются взрывы. Утром в Белгородском районе получил ранения мужчина. Он ехал на машине по автодороге Ясные Зори — Никольское. У водителя черепно-мозговая травма и баротравма.