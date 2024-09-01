Восемь мирных жителей получили ранения из-за ночного обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Губернатор Белгородской области уточнил информацию о пострадавших белгородцах из-за ночного обстрела. Всего пострадало восемь мирных жителей, пять отпущены домой после оказания амбулаторной помощи.
Сейчас в больницах региона находится 80 пострадавших от атак ВСУ, 12 из них — дети. 11 белгородцев в тяжёлом состоянии, включая двух детей. Трое взрослых уже перевели в федеральные больницы, сегодня отправят ещё двоих — женщину и подростка.