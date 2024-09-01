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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Восемь мирных жителей получили ранения из-за ночного обстрела Белгорода

Восемь мирных жителей получили ранения из-за ночного обстрела Белгорода

1 сентября 2024, 06:37
Фото: 1MI
80 пострадавших из-за обстрелов белгородцев находятся в больницах, 12 из них — дети. 11 человек в тяжёлом состоянии.
Сюжет
Обстрел

Губернатор Белгородской области уточнил информацию о пострадавших белгородцах из-за ночного обстрела. Всего пострадало восемь мирных жителей, пять отпущены домой после оказания амбулаторной помощи.

Сейчас в больницах региона находится 80 пострадавших от атак ВСУ, 12 из них — дети. 11 белгородцев в тяжёлом состоянии, включая двух детей. Трое взрослых уже перевели в федеральные больницы, сегодня отправят ещё двоих — женщину и подростка.

Сегодня Белгород и Белгородский район дважды попадали под обстрел: утром работала система ПВО, белгородцы проснулись от взрывов, а ночью, около 1:20, Белгород попал под огонь. Пострадало три МКД, территория частного дома, четыре автомобиля.

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