Восемь мирных жителей получили ранения из-за ночного обстрела Белгорода

Сейчас в больницах региона находится 80 пострадавших от атак ВСУ, 12 из них — дети. 11 белгородцев в тяжёлом состоянии, включая двух детей. Трое взрослых уже перевели в федеральные больницы, сегодня отправят ещё двоих — женщину и подростка.