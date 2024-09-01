Первые последствия атаки на Белгород 1 сентября: горят машины, выбиты стёкла

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Серию взрывов услышали белгородцы во время работы сигнала «ракетная опасность». Через 15 минут прозвучала отмена.
По предварительной информации, над несколькими частями города появились столбы дыма. На улице 5 Августа в многоквартирном доме выбило окна.
Над Водстрое снаряды попали в машину, она загорелась. Сейчас её уже потушили, рассказали очевидцы.
На улице Белинского перед футбольным манежем перекрыли дорогу. Там снаряд попал прямо в проезжую часть.
Дым виднеется и в районе «Новой жизни».