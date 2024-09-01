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Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Первые последствия атаки на Белгород 1 сентября: горят машины, выбиты стёкла

Первые последствия атаки на Белгород 1 сентября: горят машины, выбиты стёкла

1 сентября 2024, 12:21
Фото: Telegram-канал «Блэтгород»
Белгородские медиа и СМИ публикуют первые кадры атаки ВСУ на Белгород 1 сентября. Официальных комментариев обстрела пока не было. Над городом поднялось несколько столбов дыма.
Сюжет
Пожар

Серию взрывов услышали белгородцы во время работы сигнала «ракетная опасность». Через 15 минут прозвучала отмена.

По предварительной информации, над несколькими частями города появились столбы дыма. На улице 5 Августа в многоквартирном доме выбило окна.

Над Водстрое снаряды попали в машину, она загорелась. Сейчас её уже потушили, рассказали очевидцы.

На улице Белинского перед футбольным манежем перекрыли дорогу. Там снаряд попал прямо в проезжую часть.

Дым виднеется и в районе «Новой жизни».

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#Алёна Мальцева#Пожар#Многоквартирный дом#Снаряды#Белгород#Дым#Взрывы#Атака ВСУ#Ракетная опасность#Сигнал#Обстрел Белгорода 1 сентября
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