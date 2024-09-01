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Восемь мирных жителей пострадало: последствия обстрелов Белгородской области за сутки

Восемь мирных жителей пострадало: последствия обстрелов Белгородской области за сутки

1 сентября 2024, 07:50
Фото: Изображение Midjourney
Вячеслав Гладков опубликовал сводку атак на регион за последние сутки. В восьми районах выявили повреждения. Шесть шебекинцев получили ранения.
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Обстрел

Вячеслав Гладков сообщил о последствиях обстрела Белгородской области за сутки.

В Белгороде разрушена хозпостройка. На парковке сгорели три автомобиля. Повреждены 24 квартиры в четырёх МКД, 23 частных дома, пристройка, 14 автомобилей, два коммерческих объекта, торговый объект и производственный объект.

В Белгородском районе в результате атаки в селе Толоконное ранен один мирный житель. Женщину с осколочным ранением спины доставили в больницу №2 Белгорода. Она отпущена на амбулаторное лечение. Повреждены два частных дома и три автомобиля. В селе Отрадное полностью сгорел один автомобиль.

В Борисовском районе в селе Грузское ранен один мирный житель. Женщина с баротравмой и осколочными ранениями рук сначала отказалась от госпитализации, но утром вызвала скорую и была госпитализирована в больницу №2 Белгорода. Повреждены четыре частных дома, один МКД и социальный объект.

В Валуйском городском округе в посёлке Уразово дрон-камикадзе атаковал административное здание — повреждены кровля, фасад и остекление.

В Грайворонском городском округе повреждены три частных дома, надворная постройка и один автомобиль.

Над Старооскольским городским округом сбиты семь БПЛА самолётного типа. Загорелась сухая трава.

В Шебекинском городском округе ранены шесть мирных жителей, из них трое госпитализированы в больницы города Белгорода. Один пострадавший позже обратился за медицинской помощью, от госпитализации в лечебное учреждение отказался. От прямого попадания разрушен нежилой дом. Повреждены 12 МКД, пять частных домов, 11 автомобилей, девять коммерческих объектов, склад на территории производства и линия электропередачи.

В Яковлевском городском округе в семи частных домах повреждены кровли и фасады. Также посечён кузов легкового автомобиля.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ
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