Восемь мирных жителей пострадало: последствия обстрелов Белгородской области за сутки

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Вячеслав Гладков сообщил о последствиях обстрела Белгородской области за сутки.
В Белгороде разрушена хозпостройка. На парковке сгорели три автомобиля. Повреждены 24 квартиры в четырёх МКД, 23 частных дома, пристройка, 14 автомобилей, два коммерческих объекта, торговый объект и производственный объект.
В Белгородском районе в результате атаки в селе Толоконное ранен один мирный житель. Женщину с осколочным ранением спины доставили в больницу №2 Белгорода. Она отпущена на амбулаторное лечение. Повреждены два частных дома и три автомобиля. В селе Отрадное полностью сгорел один автомобиль.
В Борисовском районе в селе Грузское ранен один мирный житель. Женщина с баротравмой и осколочными ранениями рук сначала отказалась от госпитализации, но утром вызвала скорую и была госпитализирована в больницу №2 Белгорода. Повреждены четыре частных дома, один МКД и социальный объект.
В Валуйском городском округе в посёлке Уразово дрон-камикадзе атаковал административное здание — повреждены кровля, фасад и остекление.
В Грайворонском городском округе повреждены три частных дома, надворная постройка и один автомобиль.
Над Старооскольским городским округом сбиты семь БПЛА самолётного типа. Загорелась сухая трава.
В Шебекинском городском округе ранены шесть мирных жителей, из них трое госпитализированы в больницы города Белгорода. Один пострадавший позже обратился за медицинской помощью, от госпитализации в лечебное учреждение отказался. От прямого попадания разрушен нежилой дом. Повреждены 12 МКД, пять частных домов, 11 автомобилей, девять коммерческих объектов, склад на территории производства и линия электропередачи.
В Яковлевском городском округе в семи частных домах повреждены кровли и фасады. Также посечён кузов легкового автомобиля.