Восемь мирных жителей пострадало: последствия обстрелов Белгородской области за сутки

В Шебекинском городском округе ранены шесть мирных жителей, из них трое госпитализированы в больницы города Белгорода. Один пострадавший позже обратился за медицинской помощью, от госпитализации в лечебное учреждение отказался. От прямого попадания разрушен нежилой дом. Повреждены 12 МКД, пять частных домов, 11 автомобилей, девять коммерческих объектов, склад на территории производства и линия электропередачи.