В Шебекино за сегодня повреждения после обстрелов ВСУ получили 12 МКД и два ИЖС

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
Modified Сегодня, 18:46
Updated Сегодня, 18:46
По итогу трёх обстрелов Шебекино со стороны ВСУ повреждения получили 12 МКД. В одном из этих домов также повреждена верхняя часть и перекрытие между этажами. В другом случае — разрушена крыша. Зафиксированы также повреждения двух частных жилых строений, восьми коммерческих объектов и девяти легковых машин.
Губернатор Вячеслав Гладков и глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов посетили пострадавшие объекты. Так, для некоторых зданий необходимо дождаться экспертного заключения перед началом восстановительных работ.
Кроме того, губернатор отметил, что одно из укрытий выдержало новые обстрелы со стороны ВСУ, несмотря на полученные повреждения. Гладков также пообещал, что осмотрит расположение убежищ вместе с муниципальными лидерами для обеспечения свободного доступа до них:
«Надеюсь, что строители выполнят его [восстановление домов] до начала отопительного сезона. Подрядчик по окнам заверил, что заменит выбитые сегодня стекла до конца следующей недели».
Сегодня в общей сложности ВСУ обстреляли Шебекино четыре раза. После посещения города главами произошёл новый обстрел. Если при предыдущих трёх обстрелах было по одному раненому, то в этот раз обошлось без пострадавших. Однако к перечисленным выше последствиям прибавились пострадавший автомобиль, коммерческий объект и отключение электричества на некоторых улицах и-за повреждений линии электропередачи.