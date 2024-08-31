В Шебекино за сегодня повреждения после обстрелов ВСУ получили 12 МКД и два ИЖС

Сегодня в общей сложности ВСУ обстреляли Шебекино четыре раза. После посещения города главами произошёл новый обстрел. Если при предыдущих трёх обстрелах было по одному раненому, то в этот раз обошлось без пострадавших. Однако к перечисленным выше последствиям прибавились пострадавший автомобиль, коммерческий объект и отключение электричества на некоторых улицах и-за повреждений линии электропередачи.