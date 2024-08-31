bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:44

Published Сегодня, 18:44

Modified Сегодня, 18:46

Updated Сегодня, 18:46

Последствия атаки ВСУ

В Шебекино за сегодня повреждения после обстрелов ВСУ получили 12 МКД и два ИЖС

31 августа 2024, 18:44
Фото: Изображение Midjourney
Последствия атаки ВСУ
Сегодня ВСУ атаковали Шебекино, повредив за три обстрела 12 МКД, два частных дома, восемь коммерческих объектов, девять легковых автомобилей и укрытие на парковке, вызвав необходимость проведения масштабных ремонтных работ для восстановления разрушенных объектов. Сегодня город атаковали 4 раза.

По итогу трёх обстрелов Шебекино со стороны ВСУ повреждения получили 12 МКД. В одном из этих домов также повреждена верхняя часть и перекрытие между этажами. В другом случае — разрушена крыша. Зафиксированы также повреждения двух частных жилых строений, восьми коммерческих объектов и девяти легковых машин.

Губернатор Вячеслав Гладков и глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов посетили пострадавшие объекты. Так, для некоторых зданий необходимо дождаться экспертного заключения перед началом восстановительных работ.

Кроме того, губернатор отметил, что одно из укрытий выдержало новые обстрелы со стороны ВСУ, несмотря на полученные повреждения. Гладков также пообещал, что осмотрит расположение убежищ вместе с муниципальными лидерами для обеспечения свободного доступа до них:

«Надеюсь, что строители выполнят его [восстановление домов] до начала отопительного сезона. Подрядчик по окнам заверил, что заменит выбитые сегодня стекла до конца следующей недели».

Сегодня в общей сложности ВСУ обстреляли Шебекино четыре раза. После посещения города главами произошёл новый обстрел. Если при предыдущих трёх обстрелах было по одному раненому, то в этот раз обошлось без пострадавших. Однако к перечисленным выше последствиям прибавились пострадавший автомобиль, коммерческий объект и отключение электричества на некоторых улицах и-за повреждений линии электропередачи.

ВСУ обстреляли Шебекино четвёртый раз за день, обошлось без пострадавших
Узнать подробнее
Читайте также:
Утром ВСУ обстреляли Шебекино: мирная жительница получила осколочные раненияШебекино второй раз за утро попало под обстрел: снова есть раненый, возник пожарШебекино третий раз за день попало под обстрел ВСУ: ранена женщина, возник пожар
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
Подпишитесь
Три МКД, хозпостройка и авто: стало известно о последствиях ночной атаки на Белгород
Сегодня, 23:17
«Идёт война* — чего вы ожидали?»: как прошли первые часы после обстрела Белгорода
Сегодня, 17:00
Шебекино третий раз за день попало под обстрел ВСУ: ранена женщина, возник пожар
Сегодня, 11:41
Горящая машина в Белгороде, в которую попал снаряд ВСУ, попала на видео
Вчера, 18:14
Отец пострадавшей при обстреле Белгорода 14-летней девочки рассказал, как всё было
Сегодня, 17:11
В Белгороде мать и ребёнок стояли у укрытия при РО — не было места или ждали отбоя?
Сегодня, 13:14