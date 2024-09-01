Мирный житель ранен из-за атаки дрона-камикадзе под Белгородом

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Два населённых пункта Белгородской области атакованы беспилотниками ВСУ. Есть пострадавшие.
В Белгородском районе ранен мужчина. Он ехал по автодороге Ясные Зори — Никольское. Его автомобиль атаковал дрон-камикадзе. У водителя черепно-мозговая травма и баротравма. Бригада скорой помощи доставляет его в больницу №2 Белгорода.
В селе Байцуры Борисовского района после атаки беспилотника повреждена кровля жилого дома.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Белгородской области было ранено восемь человек. Всего в больницах региона находятся 80 человек, которые пострадали из-за обстрелов.