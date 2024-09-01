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Published Сегодня, 08:17

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Мирный житель ранен из-за атаки дрона-камикадзе под Белгородом

Мирный житель ранен из-за атаки дрона-камикадзе под Белгородом

1 сентября 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney
Два населённых пункта Белгородской области попали под атаки беспилотников ВСУ. В Белгородской районе ранен местный житель. В Борисовском — выявили повреждения частного дома.
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Обстрел

Два населённых пункта Белгородской области атакованы беспилотниками ВСУ. Есть пострадавшие.

В Белгородском районе ранен мужчина. Он ехал по автодороге Ясные Зори — Никольское. Его автомобиль атаковал дрон-камикадзе. У водителя черепно-мозговая травма и баротравма. Бригада скорой помощи доставляет его в больницу №2 Белгорода.

В селе Байцуры Борисовского района после атаки беспилотника повреждена кровля жилого дома.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Белгородской области было ранено восемь человек. Всего в больницах региона находятся 80 человек, которые пострадали из-за обстрелов.

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#Алёна Мальцева#Пострадавшие#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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