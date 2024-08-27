Где взять справку о режиме ЧС в Белгородской области? Отвечает Гладков

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что есть два режима ЧС, введённых в регионе, и по каждому свой порядок действий. Например, справку о федеральном уровне местные власти передать не могут, но её можно найти в открытом доступе в интернете. А с решением муниципалитета в регионе дела обстоят чуть проще.