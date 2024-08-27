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Published Сегодня, 07:34

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Updated Сегодня, 07:36

Где найти документ о введении режима ЧС в Белгородской области?

Где взять справку о режиме ЧС в Белгородской области? Отвечает Гладков

27 августа 2024, 07:34
Фото: 1MI
Где найти документ о введении режима ЧС в Белгородской области?

Белгородцам рассказали, где взять справку о введённом в регионе режиме ЧС

Чтобы получить меру поддержки, доступную только при режиме ЧС, необходимо предоставить соответствующую справку. О том, где её можно взять, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Белгородцы интересуются: где можно взять справку о проживании в населённом пункте, в котором введён режим ЧС? Такой документ могут требовать для оформления других: например, он необходим для предоставления кредитных каникул.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что есть два режима ЧС, введённых в регионе, и по каждому свой порядок действий. Например, справку о федеральном уровне местные власти передать не могут, но её можно найти в открытом доступе в интернете. А с решением муниципалитета в регионе дела обстоят чуть проще.

«Если вы проживаете в том населённом пункте, из которого всех отселили, то главы муниципалитета вам смогут выдать соответствующие справки. Обращайтесь к ним», — пояснил губернатор.

В Белгородской области режим ЧС регионального уровня ввели 14 августа, а уже на следующий день, 15 числа, повысили до федерального. Изначально режим ЧС действовал только в 15 населённых пунктах, откуда отселили жителей.

Пострадавшим и вынужденно покинувшим своим дома жителям банк может предоставить кредитные каникулы. С погибших клиентов и клиентов с инвалидностью кредит рекомендовано списать.

Режим ЧС в регионе повысили до федерального. Что это значит для белгородцев?
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