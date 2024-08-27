Где взять справку о режиме ЧС в Белгородской области? Отвечает Гладков

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Белгородцы интересуются: где можно взять справку о проживании в населённом пункте, в котором введён режим ЧС? Такой документ могут требовать для оформления других: например, он необходим для предоставления кредитных каникул.
Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что есть два режима ЧС, введённых в регионе, и по каждому свой порядок действий. Например, справку о федеральном уровне местные власти передать не могут, но её можно найти в открытом доступе в интернете. А с решением муниципалитета в регионе дела обстоят чуть проще.
«Если вы проживаете в том населённом пункте, из которого всех отселили, то главы муниципалитета вам смогут выдать соответствующие справки. Обращайтесь к ним», — пояснил губернатор.
В Белгородской области режим ЧС регионального уровня ввели 14 августа, а уже на следующий день, 15 числа, повысили до федерального. Изначально режим ЧС действовал только в 15 населённых пунктах, откуда отселили жителей.
Пострадавшим и вынужденно покинувшим своим дома жителям банк может предоставить кредитные каникулы. С погибших клиентов и клиентов с инвалидностью кредит рекомендовано списать.