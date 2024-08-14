Белгородцам могут списать кредиты и дать кредитные каникулы: куда и как обращаться?

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Пострадавшим и вынужденно покинувшим свои дома жителям банк готов подключить кредитные каникулы, реструктуризацию или другие меры помощи. Каждое обращение будет рассмотрено индивидуально и выбрана подходящая программа.
Кредиты погибших клиентов и клиентов с инвалидностью первой группы будут списаны.
Чтобы урегулировать вопросы по кредитам, клиентам или их родственникам нужно передать информацию в банк через чат в ВТБ Онлайн, офис или контакт-центр, позвонив по номеру 1000 с мобильного телефона или с городского 8 (800) 100-24-24.
Предприниматели и предприятия могут лично обратиться в офис банка, позвонить в клиентский центр по номеру 8 (800) 200-77-99 или обратиться через интернет-банк «Бизнес Платформа ВТБ». Обращение будет рассмотрено в течение суток. В настоящее время в Белгородской области работают все отделения ВТБ.