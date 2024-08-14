Белгородцам могут списать кредиты и дать кредитные каникулы: куда и как обращаться?

Чтобы урегулировать вопросы по кредитам, клиентам или их родственникам нужно передать информацию в банк через чат в ВТБ Онлайн, офис или контакт-центр, позвонив по номеру 1000 с мобильного телефона или с городского 8 (800) 100-24-24.