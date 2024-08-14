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Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Белгородцам могут списать кредиты и дать кредитные каникулы: куда и как обращаться?

Белгородцам могут списать кредиты и дать кредитные каникулы: куда и как обращаться?

14 августа 2024, 07:16
Фото: 1MI
Вам вынужденно пришлось покинуть свой дом и оставить бизнес в приграничных районах Белгородской области. Что делать, если у вас есть кредит в ВТБ.

Клиентам-физическим лицам

Пострадавшим и вынужденно покинувшим свои дома жителям банк готов подключить кредитные каникулы, реструктуризацию или другие меры помощи. Каждое обращение будет рассмотрено индивидуально и выбрана подходящая программа.

Кредиты погибших клиентов и клиентов с инвалидностью первой группы будут списаны.

Чтобы урегулировать вопросы по кредитам, клиентам или их родственникам нужно передать информацию в банк через чат в ВТБ Онлайн, офис или контакт-центр, позвонив по номеру 1000 с мобильного телефона или с городского 8 (800) 100-24-24.

Для клиентов-юридических лиц

Предприниматели и предприятия могут лично обратиться в офис банка, позвонить в клиентский центр по номеру 8 (800) 200-77-99 или обратиться через интернет-банк «Бизнес Платформа ВТБ». Обращение будет рассмотрено в течение суток. В настоящее время в Белгородской области работают все отделения ВТБ.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Помощь#ВТБ#Предприниматели#Интернет-банк#Реструктуризация#Кредитные каникулы
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