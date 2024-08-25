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Published Сегодня, 15:29

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13 человек ранены при обстреле Ракитного в Белгородской области, ещё пятеро погибли

Большинство мирных жителей, раненных при обстреле Ракитного, в тяжёлом состоянии

25 августа 2024, 15:29
Фото: 1MI
13 человек ранены при обстреле Ракитного в Белгородской области, ещё пятеро погибли

11 человек остаются в больницах после обстрела белгородского Ракитного

ВСУ ночью атаковали посёлок Ракитное в Белгородской области. Пострадали 13 человек. Только двоих перевели на амбулаторное лечение, остальные, в том числе трое детей, остаются в больницах. Большинство пациентов — в тяжёлом состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.
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Обстрел

13 человек ранены при обстреле Ракитного. Большинство пострадавших — восемь мирных жителей — остаются в тяжёлом состоянии. Речь идёт о совершеннолетних пострадавших. Шесть человек находятся в реанимации.

Трое пострадавших детей тоже остаются в больницах. Их состояние оценивают как средней степени тяжести.

Ещё двоим раненым помощь оказали на месте. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

По словам министра Андрея Иконникова, транспортировка пострадавших в федеральные клиники пока не требуется.

ВСУ обстреляли Ракитное в ночь на 25 августа. Погибли пятеро мирных жителей. Разрушения выявили в 12 частных домах и двух коммерческих объектах. Повреждены семь машин, газопровод и ЛЭП.

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