Большинство мирных жителей, раненных при обстреле Ракитного, в тяжёлом состоянии

11 человек остаются в больницах после обстрела белгородского Ракитного

ВСУ ночью атаковали посёлок Ракитное в Белгородской области. Пострадали 13 человек. Только двоих перевели на амбулаторное лечение, остальные, в том числе трое детей, остаются в больницах. Большинство пациентов — в тяжёлом состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.