Большинство мирных жителей, раненных при обстреле Ракитного, в тяжёлом состоянии

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
13 человек ранены при обстреле Ракитного. Большинство пострадавших — восемь мирных жителей — остаются в тяжёлом состоянии. Речь идёт о совершеннолетних пострадавших. Шесть человек находятся в реанимации.
Трое пострадавших детей тоже остаются в больницах. Их состояние оценивают как средней степени тяжести.
Ещё двоим раненым помощь оказали на месте. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении.
По словам министра Андрея Иконникова, транспортировка пострадавших в федеральные клиники пока не требуется.
ВСУ обстреляли Ракитное в ночь на 25 августа. Погибли пятеро мирных жителей. Разрушения выявили в 12 частных домах и двух коммерческих объектах. Повреждены семь машин, газопровод и ЛЭП.