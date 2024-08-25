Следком РФ расследует ещё один обстрел, в котором пострадал белгородец

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Следственный комитет России расследует преступление ВФУ в Белгородской области. Речь идёт об обстреле села Никольское Белгородского района, который случился вчера, 24 августа.
В результате атаки БПЛА на населённый пункт ранения получил один человек, который в это время находился в своём легковом автомобиле. Сейчас его отправили на амбулаторное лечение.
Также Следком расследует обстрелы Запорожской области и Донецкой народной республики. В первом регионе пострадали два человек, во втором — один мужчина погиб, трое пострадали.
Отметим, что Следком РФ также расследует ночной обстрел Ракитного Белгородской области, где погибли пять человек и пострадали 13.