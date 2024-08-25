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Следком РФ расследует ещё один обстрел, в котором пострадал белгородец

Следком РФ расследует ещё один обстрел, в котором пострадал белгородец

25 августа 2024, 11:22
Фото: 1MI
Федеральный Следком расследует атаку ВСУ на Никольское Белгородского района, где ранения получил один местный житель. Подробности сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.
Сюжет
Следком

Следственный комитет России расследует преступление ВФУ в Белгородской области. Речь идёт об обстреле села Никольское Белгородского района, который случился вчера, 24 августа.

В результате атаки БПЛА на населённый пункт ранения получил один человек, который в это время находился в своём легковом автомобиле. Сейчас его отправили на амбулаторное лечение.

Также Следком расследует обстрелы Запорожской области и Донецкой народной республики. В первом регионе пострадали два человек, во втором — один мужчина погиб, трое пострадали.

Отметим, что Следком РФ также расследует ночной обстрел Ракитного Белгородской области, где погибли пять человек и пострадали 13.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Пострадавшие#Борисовский район#Уголовное#Белгород#Атака ВСУ#Следком#Следком РФ
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