Новые раненые и то, что нельзя публиковать в Сети. Как у белгородцев прошёл вторник?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. За сегодняшний день от атак пострадали пять человек. Первым 20 августа пострадал велосипедист: у мужчины после атаки FPV-дроном диагностировали осколочные ранения спины и руки. В коммерческом здании пострадали фасад и остекление.
Ещё трое мужчин тоже пострадали в посёлке Октябрьском Белгородского района: у них баротравмы и осколочные ранения. В населённом пункте повреждены соцобъект и машины.
Пятый мужчина получил осколочные ранения головы, рук и ног при обстреле села Ясные Зори. Там же есть разрушения в административном здании.
Кроме этого, в Зиборовке Шебекинского округа дрон атаковал трактор и легковой автомобиль. В этом населённом пункте обошлось без пострадавших.
Белгородцам, курянам и брянцам напомнили, что нельзя публиковать в интернете в условиях проведения СВО, а также действующих режимах ЧС и КТО.
Так, мирных жителей просят не публиковать в соцсетях записи с видеорегистраторов и не делать трансляции во время поездок, так как в кадр могут попасть военная техника или важные объекты. Также рекомендуется не использовать системы видеонаблюдения, поскольку их может взломать ВСУ. Не стоит пользоваться сервисами онлайн-знакомств, так как там легко могут раскрыть личные данные.
Военнослужащим же советуют скрыть в Сети личную информацию и убрать геометки с фотографий. Им не рекомендуют переходить по подозрительным ссылкам в мессенджерах или СМС. Если же противник может завладеть телефоном военного, то им стоит воздержаться от их использования.
Особое внимание попросили обратить на Telegram: отключить в нём функцию «Люди рядом», удалить фотографии, которые могут указать на принадлежность к силовым ведомствам, а также изменить никнейм и номер телефона.
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