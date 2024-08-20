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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Новые раненые и то, что нельзя публиковать в Сети. Как у белгородцев прошёл вторник?

Новые раненые и то, что нельзя публиковать в Сети. Как у белгородцев прошёл вторник?

20 августа 2024, 15:30
Фото: 1MI
Сегодня, 20 августа, белгородцы обсуждали новых раненых при обстрелах ВСУ и повторную попытку признать «Еврологистик» банкротом. Кроме того, жителям и военным напомнили, что нельзя публиковать в Сети в ходе СВО. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Количество пострадавших от ВСУ растёт

ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. За сегодняшний день от атак пострадали пять человек. Первым 20 августа пострадал велосипедист: у мужчины после атаки FPV-дроном диагностировали осколочные ранения спины и руки. В коммерческом здании пострадали фасад и остекление.

Ещё трое мужчин тоже пострадали в посёлке Октябрьском Белгородского района: у них баротравмы и осколочные ранения. В населённом пункте повреждены соцобъект и машины.

Пятый мужчина получил осколочные ранения головы, рук и ног при обстреле села Ясные Зори. Там же есть разрушения в административном здании.

Кроме этого, в Зиборовке Шебекинского округа дрон атаковал трактор и легковой автомобиль. В этом населённом пункте обошлось без пострадавших.

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Что белгородцам нельзя публиковать в интернете?

Белгородцам, курянам и брянцам напомнили, что нельзя публиковать в интернете в условиях проведения СВО, а также действующих режимах ЧС и КТО.

Так, мирных жителей просят не публиковать в соцсетях записи с видеорегистраторов и не делать трансляции во время поездок, так как в кадр могут попасть военная техника или важные объекты. Также рекомендуется не использовать системы видеонаблюдения, поскольку их может взломать ВСУ. Не стоит пользоваться сервисами онлайн-знакомств, так как там легко могут раскрыть личные данные.

Военнослужащим же советуют скрыть в Сети личную информацию и убрать геометки с фотографий. Им не рекомендуют переходить по подозрительным ссылкам в мессенджерах или СМС. Если же противник может завладеть телефоном военного, то им стоит воздержаться от их использования.

Особое внимание попросили обратить на Telegram: отключить в нём функцию «Люди рядом», удалить фотографии, которые могут указать на принадлежность к силовым ведомствам, а также изменить никнейм и номер телефона.

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«Еврологистик» снова пытаются признать банкротом

Компания ООО «ТК „Экотранс“» подала иск о признании банкротом ООО «Еврологистик» с суммой требований в 3,4 миллиона рублей.

Пока первое судебное заседание не назначено, но кредитор уже подал в Арбитражный суд Белгородской области ходатайство о приобщении дополнительных документов к делу.

Известно, что третьими сторонами станут УФССП РФ по Белгородской области, Росреестр и Федеральная налоговая служба. Другие подробности в настоящее время неизвестны.

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