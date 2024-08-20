Новые раненые и то, что нельзя публиковать в Сети. Как у белгородцев прошёл вторник?

Так, мирных жителей просят не публиковать в соцсетях записи с видеорегистраторов и не делать трансляции во время поездок, так как в кадр могут попасть военная техника или важные объекты. Также рекомендуется не использовать системы видеонаблюдения, поскольку их может взломать ВСУ. Не стоит пользоваться сервисами онлайн-знакомств, так как там легко могут раскрыть личные данные.