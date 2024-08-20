Минобороны РФ объявило о создании группировки войск «Белгород»

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Министерство обороны Российской Федерации провело Координационный совет, посвящённый вопросам безопасности приграничных территорий.
В ходе совета было объявлено о создании трёх военных группировок: «Белгород», «Брянск» и «Курск». Кроме того, министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил о налаживании прямого круглосуточного взаимодействия между региональными администрациями, командующими группировками войск в указанных областях и центральным аппаратом Минобороны.
Опергруппа Национального центра управления обороной РФ рассмотрела 25 вопросов, связанных с обеспечением группировки, ответственной за прикрытие государственной границы. Все проблемные вопросы, возникающие в приграничных регионах, оперативно доводятся до органов военного управления.
Центр управления обороной РФ также сообщил о решении проблем с поставкой в Белгородскую область беспилотных летательных аппаратов, генераторов, квадроциклов, прицелов и тепловизоров.