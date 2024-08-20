Минобороны РФ объявило о создании группировки войск «Белгород»

В ходе совета было объявлено о создании трёх военных группировок: «Белгород», «Брянск» и «Курск». Кроме того, министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил о налаживании прямого круглосуточного взаимодействия между региональными администрациями, командующими группировками войск в указанных областях и центральным аппаратом Минобороны.