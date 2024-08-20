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Белгородский «Еврологистик» снова просят признать банкротом

Белгородский «Еврологистик» снова просят признать банкротом

20 августа 2024, 08:00
Фото: 1MI
Соответствующее заявление подал «Экотранс». Сумма исковых требований составила 3,4 млн рублей. Заявление подано 16 августа.

ООО «ТК „Экотранс“» хочет признать банкротом ООО «Еврологистик». Ранее «Экотранс» уже взыскал с компании более 3,5 млн рублей. «Еврологистик» сейчас оспаривает решение суда в Кассационном суде.

В новом иске «Экотранс» требует признать должника банкротом. Указанная сумма исковых требований — 3,4 млн рублей.

Первое заседание ещё не назначено, но кредитор уже подал в Арбитражный суд Белгородской области ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов.

Другие подробности дела пока не раскрыты. Известно, что третьими лицами станут УФССП РФ по Белгородской области, Управление Росреестра и федеральной налоговой службы.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Банкротство#Новости Белгорода#Экотранс#Белгород#Кредитор#Белгородский бизнес#Еврологистик#Кассационный суд#Судебное разбирательство
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