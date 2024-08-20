Белгородский «Еврологистик» снова просят признать банкротом

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ООО «ТК „Экотранс“» хочет признать банкротом ООО «Еврологистик». Ранее «Экотранс» уже взыскал с компании более 3,5 млн рублей. «Еврологистик» сейчас оспаривает решение суда в Кассационном суде.
В новом иске «Экотранс» требует признать должника банкротом. Указанная сумма исковых требований — 3,4 млн рублей.
Первое заседание ещё не назначено, но кредитор уже подал в Арбитражный суд Белгородской области ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов.
Другие подробности дела пока не раскрыты. Известно, что третьими лицами станут УФССП РФ по Белгородской области, Управление Росреестра и федеральной налоговой службы.