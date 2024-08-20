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Published Сегодня, 10:51

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Updated Сегодня, 10:51

МВД представило советы по информационной безопасности для белгородцев

Не снимать, а ещё? МВД сделало памятку по информационной безопасности для белгородцев

20 августа 2024, 10:51
Фото: 1MI

МВД представило советы по информационной безопасности для белгородцев

Информация — ценный ресурс, особенно в условиях проведения СВО. Для всех, кто сейчас находится в регионах со сложной оперативной обстановкой, МВД выпустило памятку по информационной безопасности. Она коснулась не только простых граждан, но и силовиков, сообщил «Интерфакс».

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России выпустило памятку по информационной безопасности для населения и представителей силовых структур на территории Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом со ссылкой на ведомство пишет «Интерфакс».

Для простых граждан

Ведомство просит людей не публиковать в социальных сетях записи с видеорегистратора, поездок или делать трансляции во время движения по автомагистралям. На кадрах может мелькнуть военная техника или «значимые для противника объекты».

Гражданам рекомендовали не использовать видеокамеры наблюдения, потому что к ним могут подключиться ВСУ, чтобы узнать, например, о передвижении техники.

Не советуют пользоваться и сервисами онлайн-знакомств — через них легко собирать информацию, ведь люди размещают её самостоятельно и не особенно беспокоятся о мерах предосторожности.

Для силовиков

Военнослужащим рекомендуют скрыть все свои персональные данные, в том числе убрать геометки с фото. Не стоит переходить по подозрительным ссылкам в мессенджерах или СМС-сообщениях. Если есть вероятность, «что противник может получить физический доступ» к телефонам, на которых содержится много служебных и личных данных, стоит избегать их использования.

Отдельно стоит уделить внимание мессенджеру Telegram: отключить функцию «Люди рядом», удалить фото, которые могут выдать причастность к силовым ведомствам, изменить никнеймы, сменить абонентские номера — их могут скомпрометировать через специализированные ресурсы.

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