Не снимать, а ещё? МВД сделало памятку по информационной безопасности для белгородцев

Военнослужащим рекомендуют скрыть все свои персональные данные, в том числе убрать геометки с фото. Не стоит переходить по подозрительным ссылкам в мессенджерах или СМС-сообщениях. Если есть вероятность, «что противник может получить физический доступ» к телефонам, на которых содержится много служебных и личных данных, стоит избегать их использования.