Не снимать, а ещё? МВД сделало памятку по информационной безопасности для белгородцев

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России выпустило памятку по информационной безопасности для населения и представителей силовых структур на территории Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом со ссылкой на ведомство пишет «Интерфакс».
Ведомство просит людей не публиковать в социальных сетях записи с видеорегистратора, поездок или делать трансляции во время движения по автомагистралям. На кадрах может мелькнуть военная техника или «значимые для противника объекты».
Гражданам рекомендовали не использовать видеокамеры наблюдения, потому что к ним могут подключиться ВСУ, чтобы узнать, например, о передвижении техники.
Не советуют пользоваться и сервисами онлайн-знакомств — через них легко собирать информацию, ведь люди размещают её самостоятельно и не особенно беспокоятся о мерах предосторожности.
Военнослужащим рекомендуют скрыть все свои персональные данные, в том числе убрать геометки с фото. Не стоит переходить по подозрительным ссылкам в мессенджерах или СМС-сообщениях. Если есть вероятность, «что противник может получить физический доступ» к телефонам, на которых содержится много служебных и личных данных, стоит избегать их использования.
Отдельно стоит уделить внимание мессенджеру Telegram: отключить функцию «Люди рядом», удалить фото, которые могут выдать причастность к силовым ведомствам, изменить никнеймы, сменить абонентские номера — их могут скомпрометировать через специализированные ресурсы.