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Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

ВСУ атаковали два населённых пункта в Белгородской области беспилотниками

Беспилотник взорвался на территории с/х предприятия под Белгородом

20 августа 2024, 14:27
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ атаковали два населённых пункта в Белгородской области беспилотниками

Происшествия случились в Белгородском и Борисовском районах. В результате сгорел грузовик, пострадал частный дом.

Атакам беспилотников подверглись два населённых пункта в Белгородской области. Есть разрушения.

В хуторе Церковный Белгородского района взрыв произошёл на территории сельхозпредприятия. В результате сгорел грузовик с прицепом.

Двумя дронами-камикадзе атакован хутор Климовое в Борисовском районе. Под удар попал частный дом — в нём повреждены остекление и кровля.

Напомним, что утром в Октябрьском после атаки дрона пострадал велосипедист. Спустя время сообщили о ещё четырёх раненых мирных жителях.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Борисовский район#Белгород#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дроны
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