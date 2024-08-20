Беспилотник взорвался на территории с/х предприятия под Белгородом

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Атакам беспилотников подверглись два населённых пункта в Белгородской области. Есть разрушения.
В хуторе Церковный Белгородского района взрыв произошёл на территории сельхозпредприятия. В результате сгорел грузовик с прицепом.
Двумя дронами-камикадзе атакован хутор Климовое в Борисовском районе. Под удар попал частный дом — в нём повреждены остекление и кровля.
Напомним, что утром в Октябрьском после атаки дрона пострадал велосипедист. Спустя время сообщили о ещё четырёх раненых мирных жителях.