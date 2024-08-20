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Мирный житель ранен после атаки ВСУ под Белгородом

Велосипедист ранен после атаки FPV-дрона под Белгородом

20 августа 2024, 09:44
Фото: 1MI
Мирный житель ранен после атаки ВСУ под Белгородом
Происшествие случилось в Октябрьском. Мужчина получил осколочные ранения. Кроме того, после взрыва есть разрушения в одном из зданий.

ВСУ атаковали FPV-дроном посёлок Октябрьский в Белгородском районе. Ранен мужчина. В момент удара он ехал на велосипеде.

У пострадавшего — осколочные ранения спины и руки. За помощью медиков мужчина обратился сам.

После взрыва разрушения есть в здании коммерческого объекта — повреждены фасад и остекление.

Напомним, что накануне пострадали ещё четверо мирных жителей, трое из них — в Шебекинском горокруге.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Велосипедист#Октябрьский#Белгород#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дроны
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