Велосипедист ранен после атаки FPV-дрона под Белгородом

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
ВСУ атаковали FPV-дроном посёлок Октябрьский в Белгородском районе. Ранен мужчина. В момент удара он ехал на велосипеде.
У пострадавшего — осколочные ранения спины и руки. За помощью медиков мужчина обратился сам.
После взрыва разрушения есть в здании коммерческого объекта — повреждены фасад и остекление.
Напомним, что накануне пострадали ещё четверо мирных жителей, трое из них — в Шебекинском горокруге.