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Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

В Курской области отключат СМС-рассылку о ракетной опасности

В отличие от Белгорода: СМС-рассылку о ракетной опасности отключат в Курске

20 августа 2024, 14:31
Фото: Telegram-канал Алексея Смирнова
В Курской области отключат СМС-рассылку о ракетной опасности

Куряне отказались от СМС-оповещений о ракетной опасности

Белгородцы уже устали жаловаться на опаздывающую СМС-рассылку о ракетной опасности и атаках БПЛА. В Курской области, возможно, поступили умнее — оперштаб решил рассылку полностью отключить. Врио губернатора объяснил, почему.

СМС-оповещения о ракетной опасности и об опасности атак БПЛА отключат в Курской области. О решении регионального оперативного штаба сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

По техническим причинам невозможно отправлять предупреждения своевременно, а рассылка только загружает систему сотовой связи.

На проблему с опаздывающими СМС уже долгое время жалуются и белгородцы. Иногда сообщения приходят через полтора часа после окончания обстрела. Но власти всё равно решили от них не отказываться.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Курская область#Черноземье#Смс#Смс-рассылка#Ракетная опасность
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