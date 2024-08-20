В отличие от Белгорода: СМС-рассылку о ракетной опасности отключат в Курске

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
СМС-оповещения о ракетной опасности и об опасности атак БПЛА отключат в Курской области. О решении регионального оперативного штаба сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.
По техническим причинам невозможно отправлять предупреждения своевременно, а рассылка только загружает систему сотовой связи.
На проблему с опаздывающими СМС уже долгое время жалуются и белгородцы. Иногда сообщения приходят через полтора часа после окончания обстрела. Но власти всё равно решили от них не отказываться.