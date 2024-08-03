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С магазинов и ТЦ сняли ограничения, а одна из старейших кофеин Белгорода закрылась

С магазинов и ТЦ сняли ограничения, а одна из старейших кофеин Белгорода закрылась

3 августа 2024, 15:30
Фото: Николай Русанов / 1MI
Первый выходной в августе прошёл в Белгородской области тяжело. Шесть раз объявляли ракетную опасность в регионе. В результате атак ВСУ пострадали пять человек. С магазинов и ТЦ спустя полгода сняли ограничения, а в Белгороде закрылась одна из первых в городе кофеин.

Пять человек ранено за сутки

Всю субботу Белгородская область была под обстрелами. На момент написания материала ракетную опасность на территории региона объявляли шесть раз. К сожалению, есть пострадавшие.

Утром в селе Салтыково Белгородского района дрон атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель. У мужчины осколочные ранения правой кисти, прибывшие на место медики оказали ему необходимую помощь, но от госпитализации мужчина отказался.

Днём ВСУ обстреляли город Шебекино. Пострадали четыре человека: три женщины и один мужчина. У них различные осколочные ранения, минно-взрывные и баротравмы. Двух доставили в городскую больницу №2 Белгорода, остальных — в областную клиническую больницу.

Повреждения получили частные и многоквартирные дома, здания, автомобили, а также линии газо- и электроснабжения.

Увеличилось количество пострадавших после обстрела Шебекино
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Отмена ограничений

Оперативный штаб с 1 августа отменил ограничения для магазинов и торговых центров в Белгороде и Белгородском районе, которые установили после трагедии 30 декабря.

Теперь торговые точки будут работать в привычном режиме, конечно, при условии соблюдения всех необходимых мер безопасности.

Режим работы магазинов и ТЦ в Белгороде снова изменится
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Старейшая белгородская кофейня закрылась

Кофейня Coffee Bean в парке Победы объявила о своём закрытии с 1 августа. Соответствующее уведомление появилось на дверях и в социальных сетях заведения.

Почему кофеточка закрылась — неизвестно. Руководство причин не объяснило.

Сеть Coffee Bean пришла в Белгород в 2008 году. Тогда кофейня стала одной из первых в городе.

Одна из старейших белгородских кофеен закрылась
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