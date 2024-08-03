С магазинов и ТЦ сняли ограничения, а одна из старейших кофеин Белгорода закрылась

Первый выходной в августе прошёл в Белгородской области тяжело. Шесть раз объявляли ракетную опасность в регионе. В результате атак ВСУ пострадали пять человек. С магазинов и ТЦ спустя полгода сняли ограничения, а в Белгороде закрылась одна из первых в городе кофеин.

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