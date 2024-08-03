С магазинов и ТЦ сняли ограничения, а одна из старейших кофеин Белгорода закрылась

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Всю субботу Белгородская область была под обстрелами. На момент написания материала ракетную опасность на территории региона объявляли шесть раз. К сожалению, есть пострадавшие.
Утром в селе Салтыково Белгородского района дрон атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель. У мужчины осколочные ранения правой кисти, прибывшие на место медики оказали ему необходимую помощь, но от госпитализации мужчина отказался.
Днём ВСУ обстреляли город Шебекино. Пострадали четыре человека: три женщины и один мужчина. У них различные осколочные ранения, минно-взрывные и баротравмы. Двух доставили в городскую больницу №2 Белгорода, остальных — в областную клиническую больницу.
Повреждения получили частные и многоквартирные дома, здания, автомобили, а также линии газо- и электроснабжения.
Оперативный штаб с 1 августа отменил ограничения для магазинов и торговых центров в Белгороде и Белгородском районе, которые установили после трагедии 30 декабря.
Теперь торговые точки будут работать в привычном режиме, конечно, при условии соблюдения всех необходимых мер безопасности.
Кофейня Coffee Bean в парке Победы объявила о своём закрытии с 1 августа. Соответствующее уведомление появилось на дверях и в социальных сетях заведения.
Почему кофеточка закрылась — неизвестно. Руководство причин не объяснило.
Сеть Coffee Bean пришла в Белгород в 2008 году. Тогда кофейня стала одной из первых в городе.