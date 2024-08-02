День города Белгорода — 2024: афиша мероприятий, будет ли салют

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Пятый день августа всегда ассоциировался у жителей Белгорода с праздником любимого города. Но мало кто задумывался о том, какую именно дату мы празднуем. День основания или день освобождения? Что из этого верно?
Среди горожан возникали сомнения. Однако один случай помог расставить всё на свои места.
Так, в 2022 году к 5 Августа улицы города украсили баннерами. На них виднелась надпись «С днём рождения, Белгород». Это стало поводом задуматься о настоящем замысле праздника.
Бел.Ру тогда обратились за уточнением к бывшему руководителю УФАС по Белгородской области и краеведу Сергею Петрову. Эксперт отметил, что датой создания города считается 11 сентября. Однако её никогда широко не отмечали.
Историк Павел Альбощий в свою очередь заявил, что называть 5 августа днём рождения Белгорода — «позорная ошибка».
«Это упущение, что мы не знаем дату создания города и знаем только день его освобождения. Это огромный провал в исторической памяти», — поделился тогда Альбощий. При этом далеко не всегда на тех же баннерах указывают, что 5 августа — День освобождения Белгорода от немецко-фашистких захватчиков.
Свою ошибку тогда признали и в мэрии. Экс-градоначальник Антон Иванов сообщил, что оплошность произошла из-за человеческого фактора, макеты не согласовывали с заказчиком. Позже надпись заменили на «Белгород — город первого салюта».
Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил жителям проголосовать за празднование двух дат для города — 5 августа и 11 сентября. Но мысль пока осталась только на карандаше. Возможно, в будущем у белгородцев появится ещё больше поводов для праздника.
В Белгородской области есть несколько торжественных дат, которые объявлены выходными. К ним относится в том числе День Прохоровского сражения 12 июля. А есть ли поводы для ещё одного выходного в регионе или областном центре? Об этом задумались белгородцы.
Два года назад жители обратились к главе региона с предложением сделать День города выходным. Вячеслав Гладков не поддержал эту идею и ответил, что нерабочих дней в регионе и без того достаточно.
День города в 2024 году выпадает на понедельник. Так что 5 августа белгородцы точно без выходного.
У жителей Белгорода дата 5 августа всегда ассоциировалась с праздничным салютом, концертом на площади и массовыми гуляниями. Весь город в этот день превращался в яркий фестиваль.
Однако ключевое слово — «тогда». Сейчас в регионе совсем не простая оперативная обстановка. Она накладывает свой отпечаток на формат празднования Дня города. Поэтому в этом году массовых праздничных мероприятий не будет.
Сообщается, что утром 5 августа пройдёт молебен в храме в честь иконы Почаевской Божией матери. Днём проведут тематические мероприятия в учреждениях культуры, наградят почётных граждан города и обновят Доску почёта. Афиша появится накануне праздника.
Кроме этого, в преддверии праздника, 2 августа, в Белгороде пройдёт акция «Этот город — самый лучший город на Земле». В её рамках проведут викторину, посвящённую основным этапам освобождения города и занимательным фактам из жизни родного края. Акция начнётся в 10:00 на проспекте Славы, 65/36.
Также в Белгороде запланированы соревнования по экстремальным видам спорта. Их проведут 3 августа в скейт-парке рядом с «Серебряным Донцом». Планируются соревнования по bmx, агрессивным роликам, скейту и трюковому самокату.
Стоит вспомнить и о внешнем убранстве города. Его украсят флагами, открытками и инсталляциями по традиции прошлых лет.
И, конечно, главный вопрос. Мэр города Валентин Демидов ранее сообщил, что праздничного салюта пока не планируется. Вероятно, небо столицы приграничного региона вряд ли в ближайшее время озарится яркими рисунками салюта. Остаётся только ждать.