День города Белгорода — 2024: афиша мероприятий, будет ли салют

День города в Белгороде празднуют 5 августа. Этот летний день всегда был для горожан отдушиной. Ведь только в такие даты можно по-новому взглянуть на любимый город и проникнуться каждым его уголком. О том, когда основали праздник и как мы его отметим в этом году, рассказываем в нашем материале.

День города Белгорода — какого числа? ∟ Споры о дате празднования День города в Белгороде — выходной или нет? Мероприятия ко Дню города Будет ли праздничный салют?

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