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Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Для белгородских магазинов и торговых центров отменили ограничения

Режим работы магазинов и ТЦ в Белгороде снова изменится

3 августа 2024, 07:09
Фото: Артём Черненко / bel.ru

Для белгородских магазинов и торговых центров отменили ограничения

Магазины и ТЦ в Белгороде и Белрайоне вернутся к привычному режиму работы. Оперштаб отменил ограничительные меры для них, которые ввели после трагедии 30 декабря. Ограничения не действуют уже с начала августа.

Оперативный штаб отменил ограничения в работе магазинов и торговых центров Белгорода и Белгородского района. Они не действуют уже 1 августа. Магазины и ТЦ могут продолжить работать в обычном режиме при соблюдении всех мер безопасности.

По словам губернатора, это связано с постепенным налаживанием ситуации в Белгороде. Хотя он также подчеркнул, что обстановка в приграничьё всё ещё очень напряжённая.

Напомним, что в начале 2024 года было принято решение изменить график работы магазинов и торговых центров. Всё это время они работали максимум до 20:00. Ограничительные меры тогда не коснулись некоторых сетевых продуктовых магазинов.

У торговых центров Белгорода и района временно будет другой график работы
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#Валерия Колесникова#Новости Белгорода#Магазины#Ограничения#Торговые центры#Белгород#Оперштаб#Оперативная ситуация
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