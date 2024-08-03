Режим работы магазинов и ТЦ в Белгороде снова изменится

Для белгородских магазинов и торговых центров отменили ограничения

Магазины и ТЦ в Белгороде и Белрайоне вернутся к привычному режиму работы. Оперштаб отменил ограничительные меры для них, которые ввели после трагедии 30 декабря. Ограничения не действуют уже с начала августа.