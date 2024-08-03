Режим работы магазинов и ТЦ в Белгороде снова изменится

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Оперативный штаб отменил ограничения в работе магазинов и торговых центров Белгорода и Белгородского района. Они не действуют уже 1 августа. Магазины и ТЦ могут продолжить работать в обычном режиме при соблюдении всех мер безопасности.
По словам губернатора, это связано с постепенным налаживанием ситуации в Белгороде. Хотя он также подчеркнул, что обстановка в приграничьё всё ещё очень напряжённая.
Напомним, что в начале 2024 года было принято решение изменить график работы магазинов и торговых центров. Всё это время они работали максимум до 20:00. Ограничительные меры тогда не коснулись некоторых сетевых продуктовых магазинов.