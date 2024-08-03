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Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Ещё две женщины ранены в результате атаки на Белгородскую область

Увеличилось количество пострадавших после обстрела Шебекино

3 августа 2024, 12:58
Фото: Антон Засимов / 1MI

Ещё две женщины ранены в результате атаки на Белгородскую область

Количество пострадавших в результате последнего обстрела города Шебекино увеличилось до четырёх человек. Их доставят в городскую больницу №2 Белгорода. Также стали известны подробности состояния других раненых. Уточнили информацию и по последствиям разрушений.

Ещё двух женщин доставили в Шебекинскую Центральную районную больницу после атаки ВСУ на Шебекино. У обеих пострадавших диагностированы баротравмы. Им окажут первую помощь, а затем доставят в городскую больницу №2 Белгорода.

Появились подробности состояния двух других раненных жителей. Мужчину и женщину после всех обследований также переведут в областную клиническую больницу.

По уточнённой информации, в Шебекино повреждены 19 частных домов. В трёх домах разрушения достаточно серьёзные, поэтому уже эксперты оценят, можно ли их восстановить.

В многоквартирном доме и коммерческом объекте выбило окна, осколками посекло два авто. Имеются локальные повреждения линий газо- и электроснабжения.

Напомним, что несколько часов назад в Шебекино пострадали два мирных жителя. Почти сразу после обстрела люди начали делиться кадрами последствий.

Мужчина и женщина пострадали в результате последней атаки на Шебекино
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Появились кадры последствий последнего обстрела Белгородской области
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