Увеличилось количество пострадавших после обстрела Шебекино

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Ещё двух женщин доставили в Шебекинскую Центральную районную больницу после атаки ВСУ на Шебекино. У обеих пострадавших диагностированы баротравмы. Им окажут первую помощь, а затем доставят в городскую больницу №2 Белгорода.
Появились подробности состояния двух других раненных жителей. Мужчину и женщину после всех обследований также переведут в областную клиническую больницу.
По уточнённой информации, в Шебекино повреждены 19 частных домов. В трёх домах разрушения достаточно серьёзные, поэтому уже эксперты оценят, можно ли их восстановить.
В многоквартирном доме и коммерческом объекте выбило окна, осколками посекло два авто. Имеются локальные повреждения линий газо- и электроснабжения.
Напомним, что несколько часов назад в Шебекино пострадали два мирных жителя. Почти сразу после обстрела люди начали делиться кадрами последствий.