Одна из старейших белгородских кофеен закрылась

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 09:39
Кофейня Coffee Bean в парке Победы закрылась. Соответствующее объявление появилось на дверях заведения. В свой последний рабочий день — 1 августа, кофейня работала по сокращённому графику.
Руководство Coffee Bean подтвердило информацию о закрытии в своих социальных сетях, но причину такого решения не объяснили.
Кофейня появилась в Белгороде в далёком 2008 году и была одной из первых в городе. Именно сеть Coffee Bean первая в России придумала всем известный «раф-кофе», который назвала в честь одного из своих постоянников.
Напомним, что это не первый случай за последнее время, когда в Белгороде закрываются торговые точки. Недавно закрылся детский магазин «Кораблик», а до этого — гипермаркет «Европа» в ТРЦ «Сити Молл».