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Published Сегодня, 09:39

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Updated Сегодня, 09:39

Coffee Bean в парке Победы

Одна из старейших белгородских кофеен закрылась

3 августа 2024, 09:39
Фото: Яндекс.Карты
Coffee Bean в парке Победы

Белгородский Coffee Bean объявил о своём закрытии

Легендарная кофейня Coffee Bean в парке Победы — всё. Заведение объявило о своём закрытии с 1 августа. Уведомление об этом появилось на дверях и в социальных сетях кофеточки. Почему закрылась одна из старейших кофеен Белгорода, руководство не сообщило.

Кофейня Coffee Bean в парке Победы закрылась. Соответствующее объявление появилось на дверях заведения. В свой последний рабочий день — 1 августа, кофейня работала по сокращённому графику.

Руководство Coffee Bean подтвердило информацию о закрытии в своих социальных сетях, но причину такого решения не объяснили.

Кофейня появилась в Белгороде в далёком 2008 году и была одной из первых в городе. Именно сеть Coffee Bean первая в России придумала всем известный «раф-кофе», который назвала в честь одного из своих постоянников.

Напомним, что это не первый случай за последнее время, когда в Белгороде закрываются торговые точки. Недавно закрылся детский магазин «Кораблик», а до этого — гипермаркет «Европа» в ТРЦ «Сити Молл».

Объявление на входеОбъявление на входе
Объявление на входе
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
В Белгороде закрывается очередной крупный магазин
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#Валерия Колесникова#Новости Белгорода#Закрытие#Парк Победы#Белгород#Coffee bean#Кофейня#Рестораны
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