Два беспилотника ВСУ атаковали дом в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
ВСУ опять атаковали село Муром Шебекинского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет.
Два беспилотника атаковали частный дом. Один дрон взорвался возле строения, а второй залетел в дом и сдетонировал там. В постройке посечен фасад, выбиты окна, повреждена внутренняя отделка. Также под атаку попала линия электропередачи.
Напомним, что сегодня в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ погиб мужчина в Белгородском районе, ещё одна женщина получила ранения в селе Муром Шебекинского округа.