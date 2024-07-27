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Published Сегодня, 18:24

Modified Сегодня, 18:26

Updated Сегодня, 18:26

Два беспилотника ВСУ атаковали дом в белгородском приграничье

Два беспилотника ВСУ атаковали дом в белгородском приграничье

27 июля 2024, 18:24
Фото: Изображение Midjourney
Вновь село Муром Шебекинского городского округа попало под обстрел. Обошлось без пострадавших. Два дрона атаковали частный дом.
Сюжет
Обстрел

ВСУ опять атаковали село Муром Шебекинского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет.

Два беспилотника атаковали частный дом. Один дрон взорвался возле строения, а второй залетел в дом и сдетонировал там. В постройке посечен фасад, выбиты окна, повреждена внутренняя отделка. Также под атаку попала линия электропередачи.

Напомним, что сегодня в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ погиб мужчина в Белгородском районе, ещё одна женщина получила ранения в селе Муром Шебекинского округа.

Сразу два населённых пункта под Белгородом попали под обстрел
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#Алёна Мальцева#Происшествия#Пострадавшие#Погибшие#Белгород#Обстрел#ВСУ#Электропередача#Ранения#Атака#Дроны
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