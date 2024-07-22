Водяной вопрос белгородцев: десятилетия заброшенности, частники, проклятые огороды

В документе указано, что основное развитие строительства скважин пришлось на семидесятые годы прошлого столетия. При этом к 2006 году износ большинства скважин в регионе достиг 70-80, а иногда и 100%. Кроме того, на протяжении более 10 лет (с конца 80-х до конца 90-х годов) контроль за бурением новых скважин, ликвидацией аварийных, не подлежащих восстановлению и консервации неэксплуатируемых скважин, на территории области был утерян.