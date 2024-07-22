Водяной вопрос белгородцев: десятилетия заброшенности, частники, проклятые огороды

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В текущем году, как и ранее, в Белгородском районе число жалоб на отсутствие воды или её низкое качество увеличилось с началом поливочного сезона. Специалисты ГУП «Белоблводоканал» прокомментировали ситуацию журналистам Бел.Ру, отметив, что основная часть обращений поступила от жителей массово застроенных микрорайонов. Причиной стали повышенные расходы питьевой воды на полив садовых участков, что привело к перегрузке существующих водозаборных систем.
Согласно информации водоканала, с началом поливочного сезона летом общий объём потребления воды в муниципальном образовании увеличился в четыре раза. По мнению специалистов водоканала, проблема с недостаточным водоснабжением и слабым напором воды в жилых районах Белгородского района в основном связана с интенсивным использованием воды жителями частных домов для полива участков. Представители организации отметили, что несмотря на максимальное использование имеющихся ресурсов водоснабжения и работу с максимальной нагрузкой, обеспечить постоянное водоснабжение для всех жителей района невозможно.
Однако подобная тенденция наблюдается в Белгородской области уже не первый год. Откуда тянется нить?
Ещё при губернаторстве Евгения Савченко в 2006 году вышло постановление, в котором шла речь об областной целевой программе модернизации объектов водопроводно-канализационного комплекса на 2007–2010 годы.
В документе указано, что основное развитие строительства скважин пришлось на семидесятые годы прошлого столетия. При этом к 2006 году износ большинства скважин в регионе достиг 70-80, а иногда и 100%. Кроме того, на протяжении более 10 лет (с конца 80-х до конца 90-х годов) контроль за бурением новых скважин, ликвидацией аварийных, не подлежащих восстановлению и консервации неэксплуатируемых скважин, на территории области был утерян.
Кроме этого, в 90-е годы бурение водозаборных скважин резко сократили, сооружали лишь единичные скважины. Срок эксплуатации многих водозаборных скважин составляет от 25 до 50 лет, в связи с чем в начале 2000-х они уже практически пришли в негодность.
По итогам первичной инвентаризации на 1 января 2006 года на территории области было 4242 скважины. Среди них 2096 скважины (49%) являлись муниципальными, 1264 скважины (29%) — ведомственными и 593 (13%) — использовались для сельскохозяйственного водоснабжения.
Что касается водонапорных башен, на начало января 2006 года на территории региона их было 2235. Из них 55% — муниципальных.
Так же как и скважины, основной объём водонапорных башен построили в 70–80-е годы. Большинство из них, особенно в сельской местности, находились в неудовлетворительном состоянии и требовали либо реконструкции, либо замены на новые. В таком же состоянии были и водопроводные сети.
По данным инвентаризации 2006 года, протяжённость водопроводных сетей, не отвечающих санитарным нормам и правилам (ветхие сети), составляла 5640 км, или 66% от общей протяжённости водопровода. В шести муниципалитетах области (Алексеевский, Вейделевский, Волоконовский, Красненский, Краснояружский и Ракитянский) и Старом Осколе износ водопровода был свыше 80% (от 80 до 87%). В остальных районах он варьировался от 50 до 79%.
С ноября 2018 по февраль 2019 года в соответствии с решением правительства области произошло присоединение предприятий ВКХ районов области к ГУП «Белводоканал». В состав нового предприятия в сентябре 2019 года также вошёл водоканал Прохоровского района, а 1 марта 2023 года завершилась процедура реорганизации государственных унитарных предприятий Белгородской области «Белоблводоканал» и «Губкин Сервис» путём присоединения последнего к ГУП «Белоблводоканал».
Таким образом, с февраля 2024 года ГУП «Белоблводоканал» обслуживает территорию всей Белгородской области.
По мнению региональных властей, объединение обеспечит эффективное управление системами. Тогда ещё начальник департамента ЖКХ Белгородской области Юрий Галдун в 2018 году отметил, что водоканал успешно показал свою работу в рамках Белгорода и Белгородского района.
Однако, судя по недавним финансовым показателям водоканала, где-то произошёл сбой. По итогам 2023 года убыток предприятия превысил 276 млн рублей. Выручка от продажи достигла 4,1 млрд рублей, а чистые активы — 11,6 млрд рублей.
Отличился водоканал по итогам 2023 года и судебными разбирательствами. К примеру, в сентябре 2023 года сотрудники Россельхознадзора и прокуратуры провели проверку по жалобе жителей Разумного на сброс канализационных вод на земельный участок сельхозназначения. Было выявлено, что нарушения произошли из-за неисправности насосной станции «Белоблводоканала», что привело к образованию промоины длиной до 500 метров и микробиологическим загрязнениям почвы.
Прокуратура определила виновное лицо, и Россельхознадзор вынес два постановления о привлечении его к административной ответственности.
А в декабре прошлого года стало известно, что Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск в суд против ГУП «Белоблводоканал». Ведомство требовало взыскать 4 млн рублей, что является суммой ущерба, нанесённого реке Осколец в результате сброса сточных вод с содержанием загрязняющих веществ выше нормы. Суд удовлетворил требования Росприроднадзора.
А до этого инспекторы Росприроднадзора провели проверку на Яковлевском руднике. Были взяты необходимые пробы сточных вод, которые сбрасывались в Крапивенское водохранилище на реке Ворскла.
В результате исследования выяснилось, что сточные воды содержат большое количество загрязняющих веществ, превышающих допустимые нормы.
Модернизировать систему коммунальной инфраструктуры региона продолжили или начали и при губернаторстве Вячеслава Гладкова. В 2023 году власти утвердили очередную программу в этом направлении.
При этом в документе было указано, что на 1 января 2022 года полностью изношены и нуждаются в замене 4 880,3 км водопроводных сетей, из них: 4081,1 км (43,4%) — уличной водопроводной сети, 39,9% — водоводов, 247,7 км (31,8%) — внутриквартальной и внутридворовой сети.
Наибольший износ водопроводных сетей наблюдался в Красногвардейском районе (79,5%), в Борисовском районе -76,7% и в Ивнянском районе — 75,5%.
А за 2021 год произошло 12 аварий, все на водопроводных сетях. Объём утечки и неучтённого расхода воды за год составил 34,4 млн. куб. м, или 29,7% ко всей подаче воды (за 2020 год 34,1 млн. куб. м, или 29,5%).
Не так давно выяснилось, что проблема с водоснабжением в регионе связана не только с плохим состоянием сетей, скважин и башен, но и с тем, что часть водозаборов и другая инфраструктура принадлежат частным организациям.
Ярким этому примером является скандал с водоснабжением в Староооскольком округе. Выяснилось, что собственник Тереховского водозабора «КМАПЖилСтрой» прекратил подачу воды. Как рассказали журналистам Бел.Ру в компании, решение было принято из-за убытков и незаинтересованности муниципальных властей решать проблемы.
Всего, по информации, размещённой на официальном сайте управления по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области, на апрель 2024 года на территории региона было 26 регулируемых организаций в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе ГУП «Белоблводоканал».
Среди других организаций: ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», АО «Яснозоренское», АО «Дирекция по развитию промышленных зон», ООО Русагро-Белгород» — Филиал «Ника, ЗАО „Белгородский цемент“ и ПАО „Белгородасбестоцемент“.
В правительстве Бел.Ру также рассказали, что на территории области расположены объекты и сети водоснабжения и водоотведения, не находящиеся в государственной собственности и собственности регулируемых организаций.
К таким относятся объекты компании «Песчанский завод сухих кормовых дрожжей» на территории Старооскольского округа и индивидуального предпринимателя Ильичева Ильи Александровича на территории Белгородского района.
Дополнительно в микрорайонах индивидуального жилищного строительства построены объекты и сети водоснабжения и водоотведения, которые в настоящее время не передали на обслуживание ГУП «Белоблводоканал».
Также на территории области находятся объекты и сети водоснабжения и водоотведения, которые застройщики микрорайонов не передали в государственную собственность и на обслуживание водоканала.
В правительстве Бел.Ру отметили, что на сегодняшний день основная часть жителей Белгородской области являются абонентами ГУП «Белоблводоканал» и обеспечиваются водоснабжением и водоотведением посредством сетей и объектов, которые находятся в государственной собственности.
При этом в микрорайонах и населённых пунктах, застройщиками которых выступают частные организации, объекты водопроводно-канализационного хозяйства находятся в собственности застройщика. Передача объектов в государственную собственность носит заявительный характер.
Вместе с тем в ответственное региональное министерство поступали уведомления о выводе из эксплуатации объектов водоснабжения Ильичева Ильи Александровича на территории Белгородского района и АО СЗ «КМАПЖС» на территории Старооскольского округа. Решение обусловлено физическим и моральным износом, а также истечением нормативных сроков полезного использования.
Но, согласно федеральному закону, министерство приостановило вывод объектов из эксплуатации на три года.
Региональные власти рассказали, что обеспечение белгородцев качественной питьевой водой и системами централизованного водоснабжения происходит в рамках государственной программы области в рамках установленных лимитов финансирования.
Перечень мероприятий программы формируется на основании заявок органов местного самоуправления, поручений губернатора Белгородской области и президента Российской Федерации.
Таким образом, коммунальная сфера Белгородской области находится в плачевном состоянии уже не первый десяток лет. Изношенность сетей растёт, водонапорные скважины и башни приходят в негодность. Даже несмотря на миллиарды, которые выделяются в последние годы на решение проблемы, средств на одномоментное устранение всех недостатков не хватает. К тому же, многие годы часть жителей региона получали воду от частников, которые больше не хотят или не могут выполнять свои обязательства. Что касается муниципальных органов власти, им было удобно использовать частные компании для обеспечения людей водой, а вопрос о строительстве новых водозаборных скважин ранее не рассматривался «ввиду отсутствия соответствующей потребности».